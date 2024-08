José Mourinho sobre o futebol turco: ‘Eu sou o estrangeiro’

O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, se autodenominou “o estrangeiro” no sábado ao abordar sua necessidade de se adaptar ao futebol turco.

O técnico português descreveu-se como “alguém especial” durante sua primeira passagem pelo Chelsea, antes de optar por ser conhecido como “o experiente” quando estava no Tottenham.

Questionado sobre o futebol turco após o empate de 2 a 2 da Super Lig em Goztepe, Mourinho disse: “A paixão, o amor, o entusiasmo combinam com minha paixão pelo futebol, totalmente. Então, há outras coisas que estão fora do meu controle, [they] são culturais. Parece que sou eu que me adapto e não o contrário. Eu sou o que chegou, eu sou o estrangeiro. Eu não vou mudar o estado das coisas. Eu preciso me adaptar… Eu não sou um mágico, eu sou experiente.”

Mourinho, 61 anos, assumiu o comando do Fenerbahçe neste verão, seis meses após ser demitido pela Roma.

É a primeira experiência de Mourinho fora das cinco principais ligas europeias desde 2004, quando deixou o FC Porto após vencer a Liga dos Campeões e se juntou ao Chelsea.

Desde então, ele também treinou Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United e Tottenham em uma carreira repleta de troféus e controvérsias fora de campo.

José Mourinho foi nomeado treinador principal do Fenerbahçe em junho. Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

Mourinho está determinado a acabar com a seca de 10 anos do seu clube sem títulos da Super Lig.

O empate com o Goztepe ocorreu após a eliminação no meio da semana das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Lille.

O clube de Istambul vencia por 2 a 0 no intervalo, antes dos anfitriões Gotzepe reagirem e empatarem no final.

“Muito ingênuo ou muito poético, em uma liga que não é poética”, disse Mourinho sobre o desempenho de seu time. “Eu sempre digo que quando estamos ganhando no intervalo, ambição e matar o jogo… O anti-futebol em alguns outros países eles chamam de ser inteligente, eu acho que eles [Fenerbahce players] tem que ser inteligente também.”