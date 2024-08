Josh Hall diz que ‘não pediu’ o divórcio e não falará mal de ninguém publicamente

Dito isto, Josh quer que todos o conheçam não pediu o divórcio – algo que fontes próximas a ele nos disseram recentemente – mas agora eles precisam lidar com isso em particular.

Como dissemos a vocês… Hall e Haack entrou com pedido de divórcio em duelo petições no mês passado – e já há brigas por dinheiro começando com Haack exigindo que Hall devolva US$ 35 mil ela diz que ele transferiu para sua conta bancária um dia depois de se separarem.