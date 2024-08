Joshua Zirkzee elogia estreia “perfeita” com o gol da vitória do Man United

Joshua Zirkzee comemorou uma estreia “perfeita” pelo Manchester United depois de sair do banco para marcar o gol da vitória contra o Fulham.

O United venceu sua estreia na Premier League por 1 a 0 no Old Trafford depois que o holandês saiu do banco para marcar aos 87 minutos.

Foi a primeira aparição de Zirkzee no United após sua transferência de verão por £ 36,5 milhões (US$ 47,3 milhões) do Bologna e não poderia ter sido melhor.

“É o perfeito, não é?”, disse Zirkzee à BBC.

“Na frente do Stretford End. E uma vitória também, não poderia ser melhor.

“Foi muito bom [since I arrived]”, Zirkzee continuou. “O grupo tem sido incrível, me sinto muito confortável e em casa aqui. Estou me divertindo muito.

“Claro que é um grande clube, mas nós apenas trabalhamos duro todos os dias e focamos no que queremos alcançar, que é ser o melhor que podemos ser. No momento, eu realmente não sinto nenhuma pressão.”

Joshua Zirkzee chegou ao Man United vindo do Bologna neste verão. (Michael Regan/Getty Images)

Parecia que seria uma noite frustrante para o United e o técnico Erik ten Hag após uma série de chances perdidas.

Bruno Fernandes e Mason Mount desperdiçaram oportunidades antes de Zirkzee entrar como substituto no segundo tempo e finalmente encontrar uma maneira de passar pelo goleiro do Fulham, Bernd Leno, com uma finalização inteligente no canto mais distante, após cruzamento de Alejandro Garnacho.

“A vitória é muito gratificante”, disse ten Hag à BBC.

“Começar a temporada com uma vitória é sempre importante. Não estamos prontos como um esquadrão, como um time, muitos jogadores não estão em plena forma. Tivemos apenas 10 dias com esse time treinando juntos. Espero mais desse time, mas temos uma base na qual podemos construir.”

Ten Hag também esclareceu por que Jadon Sancho foi deixado de fora da escalação para o jogo contra o Fulham.

O jogador de 24 anos foi reintegrado após desentendimentos com o Ten Hag na temporada passada e teve participação importante na turnê de pré-temporada do United pelos Estados Unidos.

Mas ele ficou de fora do time na sexta-feira à noite, com o ten Hag revelando que ele havia sofrido uma infecção no ouvido durante a preparação para o jogo.

“Primeiramente, precisamos de profundidade no elenco”, disse o técnico do United.

“Esta será uma temporada de sobrevivência do mais apto e eu só posso colocar 20 jogadores no elenco. Jadon, na semana, teve uma infecção no ouvido. Ele não estava 100% apto.

“Ele poderia jogar, mas eu faço escolhas e prefiro outros jogadores no banco”, continuou ten Hag. “Isso pode mudar e vai mudar nesta temporada.

“Você vê o quão importantes são os substitutos. Às vezes é frustrante para o jogador, mas é sobre o time, o clube. Temos tantos jogos para jogar.”