Jude Bellingham, do Real Madrid, fica fora por um mês por lesão – fonte

O meio-campista do Real Madrid Jude Bellingham sofreu uma lesão muscular na perna direita durante um treino na sexta-feira, confirmou o clube.

Uma fonte disse à ESPN que Bellingham deve ficar ausente até meados de setembro, após a pausa internacional.

O Madrid joga sua primeira partida em casa na temporada contra o Real Valladolid, no Bernabéu, no domingo, depois de começar a temporada com um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Mallorca no último final de semana.

O jogo marcará a estreia de Kylian Mbappé em casa após ingressar no Madrid vindo do Paris Saint-Germain neste verão.

“Após os exames realizados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid em nosso jogador Jude Bellingham, ele foi diagnosticado com uma lesão no músculo plantar da perna direita”, informou o clube em um comunicado.

“[Bellingham] levou uma pancada”, disse o técnico Carlo Ancelotti em uma entrevista coletiva na sexta-feira. “Estamos avaliando.”

Bellingham, meio-campista, marcou 19 gols pelo Madrid na temporada passada e teve uma atuação de destaque na primeira conquista de um troféu nesta temporada, derrotando a Atalanta na Supercopa da UEFA na semana passada.

As expectativas são altas para o Madrid em 2024-25 após adicionar Mbappé a um elenco que venceu a LaLiga e a Liga dos Campeões, mas o time de Ancelotti foi criticado após perder pontos contra o Mallorca.

“Estava bem claro em termos de avaliação”, disse Ancelotti. “Faltou equilíbrio às vezes e temos que trabalhar nisso. Não é muito complicado. Quando o problema é claro, há uma solução clara.”

Ancelotti negou que tenha havido problemas para encaixar o atacante Rodrygo no time, ao lado de Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham.

“[Rodrygo] me disse que está muito feliz aqui”, disse Ancelotti. “Ele está trabalhando duro, ele tem sido um dos melhores nesses jogos, então não há problema com ele.”