Jude Bellingham nomeado novo amigo da casa Louis Vuitton

O último movimento de Jude Bellingham que virou manchete não aconteceu em campo, mas sim no cenário da moda.

A Louis Vuitton anunciou na sexta-feira que a estrela do Real Madrid é sua mais nova “Amiga da Casa”.

Na imagem principal da campanha, o meio-campista inglês vestiu um terno LV trespassado enquanto fazia sua memorável comemoração de gol, atuando como maestro musical.

“É um prazer fazer parte da família Louis Vuitton. Desde que eu era jovem, sempre fui atraído pela Casa”, disse Bellingham em um comunicado à imprensa. “Estou muito feliz em continuar construindo um relacionamento com Pharrell, cujo trabalho eu realmente admiro.”

Bellingham conhece bem a moda da Louis Vuitton.

Ele usou um terno LV personalizado na cerimônia do Ballon d’Or no ano passado. Ele também compareceu ao primeiro desfile de primavera-verão de 2024 de Pharrell Williams, onde sentou na primeira fila ao lado do atacante do Manchester United Marcus Rashford e do atacante do Boston Celtics Jaylen Brown.

O pivô do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, e o astro do tênis masculino Carlos Alcaraz também são embaixadores da marca de grife.

Williams, diretor criativo masculino da Louis Vuitton, expressou alegria em ter Bellingham a bordo.

“Estou animado para receber Jude na Casa. Sua personalidade carismática e o que ele já conquistou em sua jornada inspiradora acrescentarão muito à nossa comunidade LVers”, disse ele.