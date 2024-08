Juiz decide a favor da NFL e anula veredicto de US$ 4,7 bilhões sobre o ‘Sunday Ticket’

LOS ANGELES — Um juiz federal anulou o veredito de US$ 4,7 bilhões do júri na ação coletiva movida pelos assinantes do “Sunday Ticket” contra a NFL e concedeu o julgamento à NFL.

O juiz distrital dos EUA Philip Gutierrez decidiu na quinta-feira que o depoimento de duas testemunhas dos assinantes tinha metodologias falhas e deveria ter sido excluído.

“Sem os depoimentos do Dr. [Daniel] Rascher e Dr. [John] Zona, nenhum júri razoável poderia ter encontrado danos ou lesões em toda a classe”, escreveu Gutierrez no final de sua decisão de 16 páginas.

Em um comunicado divulgado na quinta-feira à noite, a liga disse estar “grata” pela decisão do juiz.

“Acreditamos que o modelo de distribuição de mídia da NFL fornece aos nossos fãs uma variedade de opções para acompanhar o jogo que eles amam, incluindo transmissões locais de todos os jogos na televisão aberta gratuita”, disse a NFL em sua declaração. “Agradecemos ao Juiz Gutierrez por seu tempo e atenção a este caso e esperamos uma emocionante temporada da NFL em 2024.”

Em 27 de junho, o júri concedeu US$ 4,7 bilhões em danos a assinantes residenciais e comerciais após decidir que a NFL violou as leis antitruste ao distribuir jogos fora do mercado nas tardes de domingo em um serviço de assinatura premium.

O processo abrangeu 2,4 milhões de assinantes residenciais e 48.000 empresas nos Estados Unidos que pagaram pelo pacote na DirecTV de jogos fora do mercado das temporadas de 2011 a 2022.

O júri de cinco homens e três mulheres considerou a NFL responsável por US$ 4.610.331.671,74 em danos à classe residencial (assinantes residenciais) e US$ 96.928.272,90 em danos à classe comercial (assinantes empresariais).

Como os danos podem ser triplicados pelas leis antitruste federais, a NFL poderia ser responsabilizada por US$ 14.121.779.833,92.

Não é a primeira vez que a NFL ganha uma sentença como questão de direito neste caso, que está em andamento desde 2015.

Em 2017, a juíza distrital dos EUA Beverly Reid O’Connell rejeitou o processo e decidiu a favor da NFL porque ela disse que o “Sunday Ticket” não reduziu a produção dos jogos da NFL e que, embora a DirecTV pudesse ter cobrado preços inflacionados, isso não “por si só constitui um dano à concorrência”, porque ela teve que negociar com a NFL para veicular o pacote.

Dois anos depois, o Tribunal de Apelações do 9º Circuito restabeleceu o caso.

É provável que os demandantes recorram novamente ao 9º Circuito.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.