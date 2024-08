Juiz define nova data para julgamento de ação antitruste do UFC em 2025, acordo ainda é possível

Uma nova data foi definida para o julgamento do processo antitruste do UFC movido inicialmente contra a promoção por lutadores como Cung Le, Nate Quarry e outros em 2014.

Na segunda-feira, o juiz Richard Boulware, em Nevada, marcou uma nova data para o julgamento em 3 de fevereiro de 2025 e também informou aos demandantes e réus que a data não será alterada a menos que ele aprove um novo acordo preliminar entre as duas partes.

O julgamento está previsto para começar em 2025, depois que Boulware negou um acordo entre o UFC e lutadores envolvidos em dois processos antitruste separados — um abrangendo atletas de 2010 a 2017 e um segundo representando lutadores de 2017 até o presente — que teria pago US$ 335 milhões.

O juiz declarou anteriormente no tribunal que se opôs ao acordo porque o pagamento acordado parecia baixo e os lutadores representados no segundo processo — abrangendo atletas de 2017 até o presente — poderiam se opor às cláusulas de arbitragem e renúncia de ação coletiva em contratos existentes.

O processo antitruste inicial aberto em 2014 argumentou que o UFC se envolveu “em um esquema para adquirir e manter poder de monopsônio no mercado de serviços de lutadores profissionais de MMA de elite”. Os lutadores alegaram que o UFC atingiu esse objetivo por meio de três elementos principais: contratos exclusivos, coerção e aquisições que eliminaram concorrentes em potencial.

Apesar de tanto o UFC quanto os lutadores concordarem com o acordo, o juiz negou e ordenou que o julgamento começasse no ano que vem, a menos que as duas partes cheguem a um novo acordo para ele aprovar.

No tribunal, antes do juiz negar o acordo, os advogados dos lutadores observaram que os atletas envolvidos no processo poderiam usar o dinheiro mais cedo ou mais tarde, com a TKO Group Holdings — a empresa dona do UFC — já reservando fundos para pagar os US$ 335 milhões, com o desembolso previsto para começar já em setembro.

“Seria melhor para eles pegarem o dinheiro e obterem a medida liminar”, disse Eric Cramer, advogado principal dos lutadores, ao juiz antes de sua decisão. “O mundo onde isso não acontece não é do interesse daquele lutador, porque eu diria a ele se estivesse no meu escritório: ‘Você provavelmente perderá. Você provavelmente não ganhará nada.’”

Para vencer no julgamento, os lutadores têm que provar seu caso além de qualquer dúvida razoável e garantir uma decisão unânime do júri. Mesmo que o júri decida a favor dos lutadores, o UFC quase certamente entraria com um recurso, e isso poderia se desenrolar no tribunal ao longo de vários anos.

É claro que o UFC e os lutadores podem continuar as negociações na esperança de chegar a um novo acordo que impeça o julgamento de realmente começar, mas o juiz ainda precisa assinar com sua aprovação.

Por enquanto, o UFC e os lutadores estão se preparando para apresentar argumentos no tribunal a partir de 3 de fevereiro de 2025.