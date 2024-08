Juiz do ‘Sunday Ticket’ da NFL: Júri não seguiu instruções

LOS ANGELES — O juiz que presidiu a ação coletiva movida pelos assinantes do “Sunday Ticket” contra a NFL disse que o júri não seguiu suas instruções ao determinar os danos.

O juiz distrital dos EUA, Philip Gutierrez, fez o comentário ao ouvir a moção pós-julgamento da NFL pedindo que ele decidisse a favor da liga se considerasse que os demandantes não provaram seu caso.

Gutierrez também pode ordenar um novo julgamento porque o júri de oito pessoas elaborou seus próprios cálculos de danos.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Não há um cronograma para que Gutierrez possa decidir sobre a moção.

Em suas instruções ao júri antes dos argumentos finais em 26 de junho, Gutierrez disse que “os danos não podem ser baseados em suposições ou especulações. Os demandantes devem provar a razoabilidade de cada uma das suposições nas quais o cálculo dos danos é baseado”.

Em 27 de junho, o júri federal concedeu US$ 4,7 bilhões em danos a assinantes residenciais e comerciais após decidir que a NFL violou as leis antitruste ao distribuir jogos fora do mercado nas tardes de domingo em um serviço de assinatura premium.

O processo abrangeu 2,4 milhões de assinantes residenciais e 48.000 empresas nos Estados Unidos que pagaram pelo pacote na DirecTV de jogos fora do mercado das temporadas de 2011 a 2022. O processo alegou que a liga violou as leis antitruste ao vender o pacote a um preço inflacionado. Os assinantes também dizem que a liga restringiu a competição ao oferecer “Sunday Ticket” apenas em um provedor de satélite.

O júri de cinco homens e três mulheres considerou a NFL responsável por US$ 4.610.331.671,74 em danos à classe residencial (assinantes residenciais) e US$ 96.928.272,90 em danos à classe comercial (assinantes empresariais).

O valor estipulado pelo júri não estava de acordo com o modelo de futebol americano universitário (US$ 7,01 bilhões) de Daniel Rascher, economista da Universidade de São Francisco, ou com o modelo de distribuidor múltiplo (US$ 3,48 bilhões) de John Zona, que foi testemunha especialista no caso.

Em vez disso, o júri usou o preço de tabela de 2021 de cerca de US$ 294 e subtraiu US$ 102,74, o preço médio realmente pago pelos assinantes residenciais do “Sunday Ticket”. O júri então usou US$ 191,26, que considerou como “sobretaxa”, e multiplicou isso pelo número de assinantes para chegar ao valor dos danos.

“O valor da indenização é indefensável”, disse o advogado da NFL Brian Stekloff durante seus comentários a Gutierrez.

Marc Seltzer, representando os assinantes do “Sunday Ticket”, respondeu dizendo: “As evidências apresentadas pelo júri apoiaram nosso caso desde o início”.

A NFL disse em uma declaração: “Hoje pedimos ao tribunal distrital para anular o veredito do júri neste caso, que é contrário à lei e não é apoiado pelas evidências apresentadas no julgamento. O modelo de distribuição de mídia da NFL é o mais amigável aos fãs nos esportes, com todos os jogos transmitidos localmente na televisão aberta gratuita, além de muitas outras opções disponíveis para os fãs que querem ainda mais acesso ao conteúdo da NFL. Continuaremos a buscar todos os caminhos em defesa das alegações apresentadas neste caso.”

Como os danos podem ser triplicados pelas leis antitruste federais, a NFL pode acabar sendo responsabilizada por US$ 14.121.779.833,92.

A NFL disse que apelaria do veredito. Esse apelo iria para o Tribunal de Apelações do 9º Circuito e, então, possivelmente, para a Suprema Corte.

O pagamento de danos, quaisquer alterações no pacote “Sunday Ticket” e/ou nas formas como a NFL transmite seus jogos de domingo à tarde seriam suspensos até que todos os recursos fossem concluídos.