Julgamento de assassinato de PnB Rock, homem considerado culpado pelo assassinato do rapper

O homem acusado de homicídio qualificado na morte a tiros do rapper Rocha PnB acaba de ser considerado culpado.

Um júri de Los Angeles condenou na quarta-feira Freddie Lee Trono em uma acusação de assassinato, uma acusação de conspiração para cometer roubo e duas acusações de roubo de segundo grau… decorrentes do assassinato de PnB Rock em setembro de 2022.

TMZ contou a história… PnB foi baleado dentro de um restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles em Los Angeles enquanto ele se sentava e comia com sua namorada.

A polícia alegou que Trone enviou seu filho adolescente para dentro do restaurante para roubar e matar PnB Rock. Os promotores alegaram que Trone foi o mentor do roubo mortal e também serviu como motorista de fuga do atirador.