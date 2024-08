Julián Álvarez: Man City e Atlético Madrid chegam a acordo – fonte

O Manchester City e o Atlético de Madrid chegaram a um acordo pelo atacante Julián Álvarez, disse uma fonte à ESPN.

O time da LaLiga deve pagar até € 95 milhões (US$ 104 milhões) pelo atacante argentino. Cerca de £ 64 milhões (€ 75 milhões) serão devidos adiantados com outros £ 17 milhões (€ 20 milhões) em complementos baseados em desempenho.

Representa a saída recorde do City e um lucro enorme sobre os £ 14 milhões que pagaram pelos direitos de Álvarez quando ele chegou do River Plate em janeiro de 2022.

Fontes disseram à ESPN que Álvarez ainda não chegou a um acordo pessoal com o Atlético, mas entende-se que seja uma formalidade.

O City, de acordo com uma fonte, estava relutante em deixar o jogador de 24 anos sair depois que ele marcou 36 gols em 103 jogos ao longo de dois anos e ajudou o clube a ganhar a tríplice coroa em 2023 e outro título da Premier League na temporada passada.

No entanto, com as perspectivas de Álvarez substituir Erling Haaland como atacante titular de Pep Guardiola escassas e com vontade de jogar regularmente em outro lugar, o City está satisfeito por ter negociado um bom acordo pelo vencedor da Copa do Mundo de 2022.

O City também contratou o ponta brasileiro Savinho em julho, mas esperava uma janela de transferências tranquila.

No entanto, com Álvarez pronto para sair, eles terão que decidir se encontrarão outro substituto para Haaland. O atacante norueguês perdeu dois meses da temporada passada por causa de lesão, permitindo que Álvarez fizesse 54 aparições em todas as competições.

Álvarez não atuou em apenas dois dos 38 jogos do City na Premier League, marcando 11 gols no campeonato.

Informações de Rodrigo Faez, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.