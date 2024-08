Julián Álvarez sela transferência do Man City para o Atlético Madrid

Julián Álvarez selou sua transferência para o Atlético de Madrid após dois anos no Manchester City, clube espanhol anunciado na segunda-feira.

Uma fonte disse à ESPN que o City receberá £ 82 milhões (US$ 104 milhões) pelo internacional argentino.

Representa uma venda recorde para o City e um forte retorno sobre o investimento para um jogador pelo qual pagaram £ 14 milhões em janeiro de 2022.

Álvarez foi imediatamente emprestado de volta ao River Plate antes de se mudar formalmente para o Etihad Stadium antes da temporada 2022-23. Embora Álvarez não tenha conseguido reivindicar a vaga de Erling Haaland na escalação inicial, sua versatilidade e eficácia saindo do banco o fizeram registrar 17 gols e cinco assistências na campanha tríplice vencedora do City.

A lesão de Haaland na temporada passada viu um salto no tempo de jogo de Álvarez — em 54 aparições em todas as competições, ele marcou 19 gols. Mas, sempre foi improvável que ele se tornasse o atacante titular à frente do internacional norueguês, que agora ganhou a Chuteira de Ouro em temporadas consecutivas da Premier League.

Durante seu tempo no City, Álvarez foi destaque no triunfo da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e também levantou a Copa América no início deste verão.

Sua chegada a Madri vê o verão de turbulência do Atlético continuar. Álvaro Morata se juntou ao AC Milan no mês passado, enquanto Memphis Depay foi autorizado a sair como um agente livre. Alexander Sørloth foi contratado do Villarreal e o clube continua em negociações com Conor Gallagher do Chelsea, embora esse acordo esteja em risco após a mudança de Samu Omorodion do Atlético para o oeste de Londres ter fracassado.