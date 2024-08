Julián Álvarez sobre a saída do Man City: eu precisava de um novo desafio

Julián Álvarez disse que deixou o Manchester City depois de apenas duas temporadas para ingressar no Atlético de Madrid porque precisava de “um novo desafio”.

O argentino, que tinha contrato com o City até junho de 2028, concluiu sua transferência para o Atlético no início desta semana por £ 82 milhões (US$ 104 milhões).

“Senti que precisava de uma mudança na minha carreira”, disse Alvarez durante sua apresentação na sexta-feira.

“Eu precisava buscar um novo desafio e acredito que este clube me dá as ferramentas para dar o meu melhor.”

Alvarez marcou 19 gols em 54 jogos pelo City na temporada passada, mas não conseguiu desbancar Erling Haaland como o atacante titular do time.

“Vim aqui para ajudar o time e lutar por cada título”, disse Alvarez. “Estou muito feliz e motivado.

“Eu falei com [Diego] Simeone e ele disse que queria que eu viesse aqui. Ele disse que eu iria ajudar o time e que eles iriam melhorar meus pontos fortes e me ajudar a melhorar meus pontos fracos. Meu objetivo é mostrar minha melhor forma, ajudar o time a vencer e levar o Atlético ao mais alto nível.”

O jogador de 24 anos ganhou seis troféus, incluindo dois títulos da Premier League e uma Champions League no City. Durante seu tempo no clube, ele estrelou o triunfo da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e também levantou a Copa América no início deste verão.

Julián Álvarez é o jogador que mais transfere jogadores do Manchester City. Getty

“Aprendi muito lá [at City]”, disse Alvarez. “Sou grato pelos dois anos em que estive lá.”

Após duas temporadas com Pep Guardiola, o atacante falou sobre sua expectativa em trabalhar com Simeone.

“Eles [Guardiola and Simeone] estão entre os melhores treinadores do mundo”, disse ele.

“Não me sinto um super-herói por vencer a Copa do Mundo. Ainda tenho muito a aprender e melhorar.

“Estou muito feliz por trabalhar com Simeone pelo que ele significa para este clube e para o futebol mundial.”

O Atlético começa sua campanha na LaLiga em 19 de agosto, fora de casa, contra o Villarreal.