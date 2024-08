Julianna Pena busca a trilogia de Amanda Nunes com vitória do título, diz a Kayla Harrison ‘entre na fila’

Julianna Peña vê caminho para uma terceira luta com Amanda Nunes.

E não passa por Kayla Harrison.

Durante uma aparição recente em A hora do MMAPeña expressou suas queixas sobre a rápida ascensão da bicampeã da PFL no ranking de candidatas desde que assinou com o UFC em janeiro, começando com toda a conversa de que Harrison pode ultrapassá-la na chance de enfrentar a campeã peso-galo Raquel Pennington.

“É irritante”, disse Peña. “O que Dustin Poirier disse outro dia para Michael Chandler, quando ele estava dizendo, tipo, ‘Quem é você?’ Não para dizer, ‘Quem é você, Kayla’, mas apenas para dizer que essas garotas estão no UFC há muito tempo, então é quase uma questão de respeito. Obviamente, Kayla está na mistura e ela também terá sua chance. É só uma questão de tempo neste momento.”

Harrison recentemente deu o salto para o UFC após uma bem-sucedida corrida no PFL que a viu capturar um par de títulos de torneio (e seus prêmios de $ 1 milhão) e vencer 16 de suas primeiras 17 lutas. Ela estreou no UFC 300 com uma vitória por finalização unilateral sobre a ex-campeã peso galo Holly Holm para se posicionar como uma ameaça imediata ao reinado de Pennington.

Peña não ficou impressionado e basicamente chamou a luta de uma luta de demonstração para Harrison.

“Eu sei que Holly é uma lenda e que ela fez coisas incríveis neste esporte”, disse Peña. “Eu também sei que ela está em uma trajetória diferente em sua carreira. Ela está indo por um caminho diferente. Então eu sinto que eles estavam querendo promover Kayla como a próxima grande coisa desde o pão fatiado, e eles conseguiram isso naquela luta.”

Com Peña fora de ação nos últimos dois anos, a divisão peso galo viu uma grande reviravolta, com a campeã de longa data Amanda Nunes se aposentando em 2023 e Pennington derrotando Mayra Bueno Silva por um cinturão vago em janeiro passado. A aposentadoria de Nunes particularmente machucou Peña, pois ela havia sido reservada para uma luta de trilogia com Nunes no UFC 289 antes de ser forçada a se retirar devido a uma lesão.

Peña derrotou Nunes em uma reviravolta chocante no UFC 269, depois perdeu por decisão unânime em uma revanche imediata no UFC 277. Quando Nunes tomou a decisão de pendurar as luvas, Peña se sentiu roubada de sua oportunidade de acertar as contas, e ficou ainda mais irritada por Nunes parecer sugerir que ela sairia da aposentadoria por Harrison.

“Eu estava com raiva, e vou te dizer o porquê. Eu levei tanta pressão, que só acrescentou isso por ser a garota mais odiada [in the UFC]quando eu estava na jaula vaiando Amanda por se aposentar porque eu acreditava no meu coração que ela não tinha realmente terminado, e eu acreditava que ela estava se aposentando prematuramente e que ela deveria lutar comigo, então eu pensei que era um pouco ridículo que ela fosse simplesmente sair 1-1 daquele jeito.

“Dito isso, quando Kayla não a chamou e Amanda fez o grande vídeo sobre, ‘Por que você não disse meu nome’, foi porque eu acreditei o tempo todo que ela não estava pronta para se aposentar”, disse Peña. “Então, estou sendo criticada por vaiá-la, mas ainda sinto os ‘Sentidos Aranha’ e tudo mais, que ela vai voltar e é só uma questão de tempo até que isso aconteça.”

Antes que qualquer desavença com Nunes ou Harrison possa ser resolvida, Peña tem um objetivo em mente: recuperar o cinturão dos galos.

A vitória de Peña na primeira luta com Nunes fez dela uma campeã inesperada, e embora seu reinado tenha sido curto, ela sente que ter uma vitória sobre uma das maiores lutadoras de todos os tempos deve mantê-la na frente de qualquer conversa sobre contendora. Então, primeiro ela vai lidar com Pennington, depois considerar suas opções.

“Meu objetivo mais tarde — não quero colocar a carroça na frente dos bois — quero lutar com Raquel”, disse Peña. “Quero meu cinturão de volta. Vou pegar meu cinturão de volta. Quero meu cinturão. Depois disso, com certeza vou desafiar Amanda, e acredito que ela com certeza vai voltar porque é uma luta muito grande para ela ir embora.

“Todo mundo fica tipo, ‘Você acredita que ela está aposentada?’ Não, eu não acredito. Acho que ela está apenas esperando por uma oportunidade perfeita e essa será a oportunidade perfeita.”

Peña continuou chamando um possível confronto com Nunes de “a maior trilogia nos esportes de combate femininos”.

Nenhum dos planos de Peña importará se o poder de estrela de Harrison levar o UFC a favorecê-la como oponente de Nunes caso “The Lioness” retorne à competição. Se isso acontecer, Peña não ficará feliz.

“Acho que seria barato, mas não ficaria surpreso, vamos colocar dessa forma”, disse Peña. “Coisas mais loucas já aconteceram.”

“É um pouco ridículo”, ela acrescentou. “Como eu disse, entre na fila. Há uma hierarquia aqui.”