‘Jurassic World’ retorna: reveladas primeiras imagens do novo filme, que estreia em 2025

Imagens universais está se preparando para uma nova aventura jurássica com o próximo filmeJurassic World Renascimentocom estreia prevista para 2 de julho de 2025. Dirigido por Gareth Edwardsconhecido por seu trabalho em Rogue One: Uma História Star Warso filme promete ser um novo capítulo emocionante na franquia. O elenco inclui Scarlett Johansson, Jonathan Baileye Mahershala Aliao lado de um forte conjunto de apoio.

O filme se passa cinco anos após os eventos de Jurassic World Domínio. Neste novo cenário, os dinossauros são confinados em biosferas especializadas devido ao ambiente inóspito da Terra. O enredo é centrado em três dinossauros colossais cujo material genético pode levar a uma droga inovadora que salva vidas.

Scarlett Johansson estrela como Zora Bennettuma especialista em operações secretas encarregada de proteger esse material genético crucial. No entanto, sua missão toma um rumo dramático quando ela e uma família civil acabam presos em uma ilha, descobrindo um segredo há muito escondido.

Gareth Edwards traz sua experiência em sucessos de bilheteria para a mesa, enquanto o roteiro foi escrito por David Koeppque já trabalhou em Parque Jurássico e sua continuação, O Mundo Perdido: Jurassic Park. Essa conexão com as origens da franquia acrescenta profundidade ao filme, prometendo uma história que honra suas raízes jurássicas.

Scarlett Johansson se junta ao elenco repleto de estrelas

Como Imagens universais explica, “Jurassic World Rebirth acontece cinco anos após os eventos de Jurassic World Dominion, onde a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. “A sinopse do filme continua: “Os dinossauros restantes existem em ambientes equatoriais isolados, e as três maiores criaturas nessas biosferas tropicais detêm a chave para um medicamento que salva vidas..”

Além do papel de Johansson, Mahershala Ali interpreta seu parceiro Duncan Kincaidenquanto Jonathan Bailey é escalado como Dr. Henry Loomisum paleontólogo. Rupert Friend interpreta Martin Krebsum representante da empresa farmacêutica que financia a missão. A equipe também inclui Filipino Velge, Bechir Sylvain e Ed Skrein.

Produtores Frank Marshall e Patrick Crowleyjuntamente com os produtores executivos Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencerestão supervisionando o projeto. Com uma equipe sólida por trás e um novo enredo, Jurassic World Renascimento está prestes a ser uma adição emocionante à franquia Jurassic.