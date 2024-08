Jürgen Klopp elogia a marca inicial de Arne Slot no Liverpool

Jürgen Klopp disse acreditar que a marca de Arne Slot no Liverpool já é “óbvia”, acrescentando que não sente falta do trabalho, mas sim dos jogadores.

Slot assumiu o comando de sua primeira partida na Premier League no sábado e ajudou o Liverpool a vencer o Ipswich por 2 a 0.

Foi a primeira partida competitiva da era pós-Klopp, com Slot substituindo o homem que comandou o Liverpool por quase nove anos e os levou ao título da Liga dos Campeões em 2019, à Premier League em 2020, uma FA Cup e dois triunfos da Copa da Liga.

Substituir o técnico alemão sempre seria difícil, mas Klopp disse que ficou feliz quando o Liverpool recorreu a Slot e concluiu o negócio no início do verão.

Em uma entrevista à ESPN Holanda, Klopp disse: “Arne, sim. Um técnico muito bom. Fiquei muito feliz quando soube que o Liverpool estava indo atrás de Arne Slot. Eu não estava envolvido em nada, não deveria ser assim, e eu não sou esse tipo de cara no fundo, ainda tendo algumas cordas e coisas assim. Tipo, eu não quero isso. O clube é muito grande, muito bom. [The] As pessoas são boas demais.

“Muitas coisas mudaram desde que saímos. Mas a única preocupação para mim era: eles vão conseguir um bom técnico? O Liverpool chegou cedo e o Liverpool conseguiu uma solução top, top, top em Arne Slot.”

Jürgen Klopp aproveitou seu verão fora do comando técnico depois de deixar o Liverpool. Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Ele acrescentou: “Gosto muito do futebol dele [how he] jogou com, com [Feyenoord]então isso é muito bom. Eu vi o jogo do Sevilla, o amistoso de pré-temporada em Anfield — grandes partes dele foram muito boas. E o jogo da liga [against Ipswich]o segundo tempo foi obviamente muito bom.

“Mas não é importante que eu goste, você pode ver que ele é um ótimo treinador e o time, eu sei agora melhor do que a maioria, é um elenco muito bom, é um time muito bom. Então vai dar muito certo.”

Klopp e Slot conversaram nos estágios iniciais do período de transferência e mantiveram contato desde então. E tendo assistido à pré-temporada do Liverpool e ao triunfo sobre o Ipswich, Klopp já pode ver sinais claros da filosofia de Slot causando impacto no clube.

“Falamos uma ou duas vezes [at the start]. Acho que mandamos mensagens mais algumas vezes. Mas não há nada que eu possa dizer a ele que ele mesmo não saiba”, disse Klopp. “Agora, da minha parte, apenas para dar um feedback positivo no começo, porque somos todos seres humanos e ele trabalhou duro.

“Eu sei disso porque o tour é superintenso em um ano em que você tem Euro e Copa, você não tem o time junto, mas eles vêm, você tem uma semana até o primeiro dia de jogo e coisas assim. Então eu acho que ele teve uma situação parecida, mas exatamente a mesma situação? Definitivamente não.

“Quando eu via os jogos, era por isso que eu assistia, não para pensar, oh, como é que parece? O trabalho que ele fazia era óbvio, as ideias eram óbvias. E isso é o melhor que você pode dizer sobre o treinador.”

Klopp manteve contato com alguns jogadores desde que deixou o clube, incluindo o capitão Virgil van Dijk.

“Jogador inacreditável”, disse Klopp sobre Van Dijk. “Jogador inacreditável. Cara inacreditável. Então eu sinto falta deles. Eu não sinto falta do trabalho, [but] Sinto falta de todas as pessoas de lá. Podemos, podemos nos ver sempre que quisermos no futuro.”

O contrato de Van Dijk termina no final da temporada, mas Klopp não quis falar sobre como as coisas vão funcionar entre seu antigo capitão e o clube.

“Não tenho ideia do que ele, do que eles farão”, disse o ex-técnico. “E é tudo decisão deles. Eles são adultos. Eles farão a coisa certa.”

Klopp está dando um tempo da gestão e prometeu tirar um ano de folga do jogo. Ele diz que se sente “totalmente carregado” depois de nove semanas de relaxamento desde que terminou no Liverpool, mas não tem pressa em retornar antes que seus 365 dias autoimpostos acabem. Ele passou o verão com a família, assistindo às Olimpíadas, jogando padel e acompanhando de perto como seu assistente do Liverpool, Pep Lijnders, está se saindo no comando do RB Salzburg.

“Eu não disse que posso ir de novo”, ele disse. “É só que estou de bom humor? Sim. A vida é diferente se não formos responsáveis ​​por esse tipo de coisa, então eu realmente gosto disso.

“Ainda gosto de assistir futebol e especialmente Salzburgo agora porque, [manager] Pep [Lijnders] é super importante para mim, então eu gosto de assistir e gosto de ver o progresso. Eu vi o Liverpool jogando também [which] foi muito bom. Essas são as coisas que eu assisti, mas além disso, foi muita Olimpíada e coisas assim.

“Verão brilhante até agora. Você tem que organizar o tempo livre também, porque muitas pessoas querem te conhecer e coisas assim. Então tivemos que nos acalmar um pouco, mas estamos bem. Passamos agora três semanas adequadas com os netos e as crianças juntos. Foi lindo.”