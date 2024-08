Jurickson Profar, do Padres, tira o arremesso da perna; Raio-X negativo

PITTSBURGH — O defensor esquerdo Jurickson Profar, All-Star do San Diego Padres, deixou a vitória de quarta-feira à noite por 9 a 8 em 10 entradas em Pittsburgh logo após ser atingido logo abaixo do joelho direito por um arremesso.

Profar foi atingido por um arremesso de Hunter Stratton no sexto inning e inicialmente permaneceu no jogo, pegando a primeira base. Profar mancou para a segunda base enquanto avançava no single de Xander Bogaerts. Ele então foi removido do jogo para o corredor emergente Ha-Seong Kim após ser visitado pelo gerente Mike Shildt e um treinador.

Após o jogo, Shildt disse que os raios X do Profar deram negativo e que ele está listado como recluso.

Assinado com um contrato de um ano e US$ 1 milhão na offseason, Profar entrou no jogo com uma média de rebatidas de 0,302, 19 home runs e uma porcentagem de aproveitamento na base de 0,395, líder da Liga Nacional, em 112 jogos.

Profar foi selecionado para o All-Star Game do mês passado pela primeira vez em seus 11 anos de carreira e foi titular.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.