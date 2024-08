Justin Bieber grita com adolescentes que o assediam em Beverly Hills

Justin BieberDefinitivamente está crescido e parece mais Clint Eastwood do que uma jovem estrela pop quando alguns adolescentes em Bev Hills o irritaram em um hotel chique.

O novo clipe que circula nas redes sociais mostra o cantor e compositor na quinta-feira no saguão do Waldorf Astoria, popular ponto de encontro de celebridades, onde confrontou um bando de adolescentes.

No vídeo, ele pergunta com raiva aos adolescentes o que eles acham tão engraçado – muito Joe Pesci de “Goodfellas”, temos que dizer – afastando-os dele enquanto a equipe do hotel parece estar enxotando-os porta afora.

Testemunhas disseram ao TMZ que ele tinha bons motivos para estar chateado… ele estava conhecendo sua esposa grávida Hailey Bieber para almoçar no hotel quando 8 adolescentes – que estavam no hotel para um bar mitzvah – começaram a segui-lo e a gritar com ele.

Bieber tinha segurança limitada e pediu gentilmente às crianças que recuassem no início… mas eles continuaram filmando-o como um animal de circo, segundo nos disseram – e JB ficou frustrado.

Nossas fontes dizem que Bieber não xingou as crianças, e ele estava apenas tentando continuar com seu dia… e nos disseram que ele estava apenas preocupado com a segurança de sua esposa.

Como você sabe… Justin e sua esposa Hailey está esperando seu primeiro filho a qualquer momento. Fontes nos disseram que ela estava grávida de seis meses no início de maio. Faça as contas… podemos esperar o Baby Bieber muito em breve.

Justin compartilhou um foto apaixonada com sua cara-metade recentemente… apresentando a enorme barriguinha de bebê de Hailey – então, claramente, tudo está indo bem no relacionamento deles.