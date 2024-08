Justin Bieber mostra amor pela esposa grávida Hailey em novas fotos

JB postou uma série de fotos no Instagram mostrando-o com Hailey, cuja barriga é muito redonda e saliente em um vestido vermelho justo. Uma coisa é certa: a gravidez de Hailey está avançada.

Em algumas fotos, os dois se beijam carinhosamente e, em outras, Justin coloca a mão gentilmente na barriga saliente de Hailey. Outras imagens mostram o casal passeando com Hailey no mesmo vestido vermelho justo que acentua seu pacote de alegria.

Mãe do JB, Pattie Mallette parece tão animada por ser avó que escreveu na seção de comentários … “VAMOS GOOOO 😍.”

Como você sabe, Justin e Hailey disseram ao mundo em maio que estavam esperando seu primeiro filho . Desde então, os dois têm narrado a gravidez em suas páginas do IG, enviando fotos da barriga crescente de Hailey.

O casal percorreu um longo caminho… eles se conheceram em 2009 – quando Stephen Baldwin trouxe Hailey para a aparição no programa “Today” de Justin – e ficou noivo 9 anos depois, antes de se casar em um tribunal de Nova York em 2018. No ano seguinte, eles realizaram um encontro mais casamento formal na Carolina do Sul.