Justin Fields acredita em si mesmo e adia chamada de QB do Steelers para Tomlin

PITTSBURGH — Justin Fields diz acreditar ter mostrado suas capacidades durante o campo de treinamento e as duas primeiras semanas da pré-temporada, mas direcionou todas as perguntas sobre seu status na competição de quarterback dos Steelers ao técnico Mike Tomlin.

“Acho que mostrei o que posso fazer”, disse Fields na quinta-feira. “Acho que o tempo que tive com o [first team] praticando no training camp, acho que foi bem. Acho que crescemos muito a cada dia, mas no final do dia, não depende de mim.

“Quer dizer, vou entrar aqui todos os dias, todos os dias, a mesma pessoa, sendo um líder para esta equipe e trabalhando duro, e todo o resto será resolvido.”

Embora Russell Wilson tenha entrado na offseason na “pole position” para a vaga de titular, Tomlin não nomeou um titular para a Semana 1. Wilson começará a final da pré-temporada em Detroit no sábado, disse Tomlin na quinta-feira.

Fields, a antiga escolha de primeira rodada do Chicago Bears, também adiou quanto tempo jogará contra os Lions.

“Tento não pensar em coisas que não posso controlar”, disse Fields sobre a competição. “Tento pensar apenas nas coisas que posso controlar, então não posso controlar se serei ou não nomeado titular. Posso controlar como entro todos os dias, como trabalho todos os dias e como trato meus companheiros de equipe todos os dias.”

Fields assumiu quase todas as repetições do time principal nas duas primeiras semanas do campo de treinamento depois que Wilson sofreu uma lesão na panturrilha e começou o primeiro jogo de pré-temporada dos Steelers, jogando três séries.

Assim que Wilson retornou, a dupla começou a dividir as repetições do primeiro time nos treinos. Wilson começou e jogou cinco séries no segundo jogo da pré-temporada contra o Buffalo Bills. Fields também jogou cinco séries contra o Bills, levando o time a três pontos com 92 jardas de passe e 42 jardas de corrida.

“Quero vê-lo mostrar algumas das coisas que vimos aqui no ambiente de treino”, disse Tomlin sobre o que espera de Fields no sábado. “Assim como falei sobre a unidade ofensiva. Tivemos alguns dias realmente bons e mostramos um piso muito alto com potencial para jogadas de splash, então quero ver isso no estádio.”

Tomlin não estimou o número de séries que cada quarterback jogará. Até agora, a unidade do primeiro time não marcou nenhum ponto em oito séries de pré-temporada. Fields jogou três dessas séries, enquanto Wilson jogou cinco.

“Estou pensando que é um ensaio seco, cara. Quero ver o fruto do trabalho que vi aqui no campo de treino”, disse Tomlin sobre o ataque do primeiro time. “Tivemos alguns dias de treino realmente incríveis e mostramos uma consistência, fundamentos e habilidade de splash-play realmente bons, mas ainda não vi isso no estádio. Em um mundo perfeito, gostaria de ver isso no estádio antes de seguir em frente para fornecer representantes para alguns outros caras que estão tentando conseguir um emprego para si mesmos.”