Justin Timberlake falhou nos testes de sobriedade antes da prisão por DWI: Polícia

De acordo com as anotações de Arkinson, ele seguiu o procedimento de campo, ao observar vários sinais da suposta intoxicação de JT… incluindo o odor de álcool, olhos vidrados, atenção dividida e pé instável. Correio diário foi o primeiro a relatar a notícia.

O teste em si exigia que Justin andasse em linha reta enquanto dava 9 passos… com o calcanhar colocado diretamente na frente do dedo do pé. Justin foi então solicitado a se virar e repetir os passos. De acordo com o relatório, Justin tomou um rumo impróprio durante este teste… quando ele “virou [the] maneira errada” e “usado [his] inferno.”