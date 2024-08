Justin Timberlake obtém licença suspensa na audiência do DWI, juiz ameaça ordem de silêncio

Justin Timberlake terá que ficar fora da estrada no futuro próximo – porque um juiz de Nova York suspendeu sua carteira de motorista durante uma audiência.

O cantor e compositor – que apareceu virtualmente da Bélgica na sexta-feira – teve seus privilégios de dirigir temporariamente suspensos… com o juiz citando o fato de ele ter recusado um teste de bafômetro quando os policiais o pararam em junho.

Não está claro exatamente por quanto tempo a suspensão permanecerá no lugar – presumivelmente, até que o caso seja encerrado. Vale a pena notar … este é o SOP em NY – a lei exige que o DMV suspenda a carteira de motorista se recusar o bafômetro por até um ano. Então… isso já estava chegando.

Aliás… o advogado de Justin, Ed Brooke Jr.também teria sido repreendido na audiência… com a Justiça Carlos Irace dizendo que fez comentários “irresponsáveis” quando compareceu ao tribunal e tentou arquivar o caso no mês passado. O juiz também ameaçou com uma ordem de silêncio, se Ed continuar latindo.