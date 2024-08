Kalen DeBoer – Alabama não adicionou ‘ilegalmente’ o PK de Miami (Ohio)

O técnico do Miami (Ohio), Chuck Martin, acusou o Alabama de recrutar “ilegalmente” o chutador All-America Graham Nicholson, uma acusação que o técnico do Crimson Tide, Kalen DeBoer, nega.

Martin fez a acusação após ser questionado em um vídeo para o site da escola sobre “perder” seu chutador estrela através do portal de transferência. Nicholson, que ganhou o Prêmio Lou Groza como o melhor chutador do país na temporada passada, está substituindo Will Reichard na pré-temporada nº 5 Alabama, que abre a temporada em 31 de agosto contra o Western Kentucky.

“Nós não o perdemos”, disse Martin. “Ele está no Alabama. Sabemos exatamente onde ele está. Vocês, pessoal da mídia, é tudo fingimento. Tipo, não, o Alabama roubou nosso chutador. Eles recrutaram ilegalmente nosso chutador e o roubaram de nós.

“Isso é um fato. Mas nós agimos como se não fosse. … Nós vivemos neste mundo do tipo la-la, tipo, ei, não vamos falar [reality]. Não sei por quê. Todo mundo sabe o que está acontecendo. O Alabama roubou nosso chutador. Algumas outras escolas tentaram roubá-lo.”

DeBoer disse após o treino de quinta-feira que o Alabama seguiu os protocolos adequados.

“Ele entrou no portal, e nós o alcançamos”, disse o treinador do Crimson Tide. “É assim que acontece, certo? Então fizemos tudo do jeito que você deveria fazer.”

Nicholson fez 27 de 28 field goals na temporada passada para os RedHawks e todas, exceto uma, de suas 36 tentativas de extra-point. Ele foi o primeiro ganhador do prêmio Lou Groza da Mid-American Conference.

Reichard, que foi convocado na sexta rodada pelo Minnesota Vikings, estabeleceu o recorde da FBS de pontos na carreira com 547 durante sua carreira no Alabama.