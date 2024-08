Kamala Harris aborda mudanças de pontos de vista sobre imigração e fraturamento hidráulico

A candidata presidencial ofereceu um vislumbre de seu ponto de vista dinâmico na primeira prévia de sua próxima reunião televisionada com a CNN – na qual ela deverá discutir seus objetivos e visão para o país que perseguirá se for eleita presidente em novembro.

Em novas imagens divulgadas antes da estreia de quinta-feira à noite, Harris foi questionada sobre sua posição invertida sobre uma possível proibição do fracking e seu desejo de descriminalizar as travessias ilegais de fronteira.

Como disse Harris… embora ela já não apoie uma proibição total do fracking – um método de extrair gás da Terra – e tenha passado a acusar criminalmente as pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira dos EUA – a sua moral e crenças sobre as questões permanecem as mesmas.