Kamala Harris é questionada por manifestantes pró-palestinos no comício de Michigan

O candidato democrata à presidência estava no palco fazendo um discurso diante de uma grande multidão em Detroit quando os manifestantes começaram a gritar que Kamala não pode se esconder e não votará no genocídio.

Os opositores ficaram chateados com a forma como Kamala – o actual vice-presidente – e o presidente Joe Biden lidaram com a guerra entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista que governa os palestinianos no Médio Oriente. Kamala e Joe foram criticados em casa por grupos palestinos por seu apoio a Israel.