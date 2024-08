Kamala Harris escolhe Tim Walz como companheiro de chapa vice-presidencial

O homem de 60 anos foi eleito governador de Minnesota em 2018, com vitória de 11%, e reeleito em 2022, com vitória de quase 8%. Com Minnesota considerado um estado indeciso com tendência democrata nas próximas eleições presidenciais, Walz poderia ajudar Harris a garantir alguns votos muito necessários no colégio eleitoral se vencerem em seu estado. Ele é muito popular no meio-oeste, então também poderia ajudar em estados decisivos como Wisconsin.