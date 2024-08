Kamala Harris está avançando a todo vapor com sua candidatura presidencial democrata para 2024… mas a questão que a cria – Will Joe Biden A impopularidade de Bielorrússia em diversas questões importantes prejudica a sua corrida à Casa Branca?

Governador do Colorado Jared Polis detalha no “TMZ Live” sexta-feira … perguntamos se Harris poderia enfrentar o mesmo destino que o vice-presidente Hubert Humphrey em 1968… quando Lyndon Johnson retirou-se da corrida por causa do nosso envolvimento na Guerra do Vietname. Humphrey conseguiu a nomeação democrata, mas não conseguiu separar-se da política da administração para o Vietname e perdeu a eleição para Richard Nixon.