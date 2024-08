Kamala Harris rasga Donald Trump no DNC

O vice-presidente criticou Trump ao aceitar a nomeação democrata para presidente na quinta-feira, na última noite do DNC no United Center em Chicago.

O Veep deu uma série de socos em Trump… arrasando-o nas brasas para a eleição de janeiro. 6 Motins no Capitólio e pintando-o como um homem que só se preocupa consigo mesmo e com mais ninguém.

O candidato democrata também criticou Trump por sabotar um projeto de lei bipartidário sobre segurança nas fronteiras… prometendo revivê-lo e sancioná-lo se for eleito.

Harris disse que seria uma presidente para todos os americanos, independentemente do partido… e alertou que Trump “serviria o único cliente que ele já teve – ele mesmo”.

Presidente BidenO vice-presidente do país até comparou Trump a ditadores implacáveis… e disse que a Rússia e a Coreia do Norte estão torcendo para que ele ganhe as eleições.