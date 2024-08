Kanye West e Bianca Censori levam seus filhos à Coreia para o evento ‘Vultures 2’

Kanye West dar Bianca Censori estão aproveitando férias em família… levando seus filhos para a Coreia do Sul para seu último evento de audição “Vultures 2” – e, confira as fotos, porque BC é claramente próximo dos pequenos.

O feliz casal pousou hoje cedo – sexta-feira de manhã no país do Leste Asiático – com Ye usando um moletom com capuz branco e moletom combinando, enquanto sua cara-metade usava seu habitual macacão da cor da pele.

Essa roupa está fornecendo um pouco mais de cobertura do que as iterações anteriores… e as crianças que andam com eles podem ter algo a ver com isso – porque Ye e Bianca têm Norte, Santo dar Chicago Oeste a reboque.

O trio ficou perto do Censor enquanto Ye caminhava à frente do grupo… North parado ao lado de Bianca, com Saint imprensado entre os dois.

A pequena Chicago – de apenas 6 anos – ficou confortável nos braços de Bianca enquanto se dirigia ao aeroporto… serviço de primeira classe para o cansado filho de West.

O grupo terá tempo para explorar o país… depois desta noite, isto é… porque Ye ainda tem trabalho a fazer antes de poder aproveitar um pouco de R&R – ou seja, seu primeiro show na Coreia em quase 15 anos.



Ye está realizando uma festa de audição de “Vultures 2” com Ty Dolla $ign no Estádio Goyang no país… o segundo grande evento de audição que ele fez recentemente, depois balançando Salt Lake City no início deste mês.

Aliás… não é a primeira vez que Bianca sai com os filhos de Ye – eles fui jantar e parques de diversões com os mais pequenos – mas, estas são as primeiras grandes férias com a família, um grande momento para o casal.