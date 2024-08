Kanye West leva a filha para o norte à loja de brinquedos coreana após o evento ‘Vultures’

Kanye Westestá vivendo na Coreia do Sul com sua família… levando sua filha Norte a uma loja de brinquedos para fazer compras R&R.

O amoroso pai de quatro filhos foi à loja infantil com North no sábado… conferindo alguns dos itens mais quentes que a Coreia do Sul tem a oferecer juntos, enquanto os irmãos mais novos de North e a cara-metade de Ye Bianca Censori estavam sozinhos.

Não está claro se este foi apenas um passeio Ye/North ou se o resto do grupo estava em uma parte diferente da loja quando essas fotos foram tiradas… mas, de qualquer forma, é um momento de qualidade para North e seu velho.

Como dissemos a você, Kanye e seus filhos – sem filho Santo – estão na Coreia com Bianca… passeando pelo país depois que o pai deles iluminou o palco em sua “Abutres 2“O evento de escuta é sexta-feira.

North, Chicago e Psalm West vibrando com “Carnival” durante a experiência auditiva do Vultures 2 no LP Vultures Korea

North tem sido uma presença constante nos eventos de Kanye ao longo dos meses… e a Coreia não provou ser diferente com North pulando em círculo com seus irmãos mais novos, Chicago dar Salmo.

Após o show, North saiu com Kanye e Bianca… com fotos capturando o trio conversando com fãs e magnatas da moda.



Aliás, Kanye não deixou Saint em casa – porque Kim Kardashian compartilharam fotos de seu filho em Madrid, conhecendo jogadores do Real Madrid como Jude Bellingham … então, ele está aproveitando as férias mais sintonizado com suas paixões no momento.