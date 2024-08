Kanye West traz Bianca Censori e sua família para o evento ‘Vultures 2’

Kanye West transformou a festa de lançamento de seu álbum em um divertido passeio em família… não apenas trazendo alguns de seus filhos com ele – mas também saindo com Bianca Censorios irmãos também.

O rapper atingiu o Delta Center em Salt Lake City na noite de sexta-feira com Ty Dolla $ign para a festa de lançamento do álbum “Vultures 2″… e, sentados no palco ao lado de sua cara-metade estavam suas irmãs – Angelina dar Alysia.

Bianca está vestindo um body nude – oferecendo um pouco mais de cobertura do que seu visual normal… e sua irmã Angelina está dois assentos abaixo, com uma saia branca transparente combinando com o conjunto de sua irmã mais velha. Alyssia está sentada à esquerda de Angelina… não está claro quem é a mulher no meio de Bianca e Angelina – embora possa ser a mãe deles, Alexandra.





Angelina postou vários vídeos de seu assento… mostrando o rapper – vestido com uma roupa toda preta, completa com uma máscara, cantando sua faixa de sucesso “Runaway”.



Alguns podem ficar chocados com o fato de as irmãs de BC estarem se manifestando para apoiá-la e a Kanye … surgiram relatos em torno do casal famoso, alegando que o pai de Censori quer confrontar o rapper em apuros sobre as escolhas de roupas de Bianca.

Mas, Angelina apareceu em março e ligou para BS sobre os rumores… dizendo que seu pai não diria algo assim. Ela acrescenta que a família apoia o casal de celebridades.

Aparentemente, os Censoris também tiveram que sair com alguns Wests mais jovens… porque Norte dar Chicago Oeste subiu ao palco para cantar a música “Bomb” de Ye – tocando um pequeno bolo.

Os ingressos variaram entre US$ 60 e US$ 350… e é apenas o primeiro de três eventos de audição que receberão Ye e sua mais nova entrada musical. Ele estará na Coreia do Sul em 23 de agosto e em Taiwan em 25 de agosto.