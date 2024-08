Karen Read processada por homicídio culposo pela família do falecido policial BF

Karen leu está sendo processada por seu falecido namorado John O’Keefe A família de … e a família também está indo atrás dos dois bares que dizem que serviram demais para sua bebida antes de ela supostamente atingir O’Keefe com seu SUV em 22.

TMZ obteve os documentos… irmão de John Paul O’Keefe e outros membros da família acabaram de entrar com uma ação civil por homicídio culposo e sofrimento emocional contra Karen … que ainda está enfrentando um segundo julgamento por assassinato depois que o primeiro terminou em anulação do julgamento.

Paul e sua família afirmam que Read foi imprudente e ignorou os riscos depois de beber … acrescentando que ela supostamente deixou John – um policial de Boston – no chão para morrer depois de atropelá-lo com seu SUV em um pátio coberto de neve.

Os bares CF McCarthy’s e Waterfall Bar & Grille também são alvo do processo… a família afirma que os estabelecimentos serviram de forma imprudente Read quando ela já estava obviamente embriagada.

O processo ocorre um mês depois de ter sido revelado no livro de Karen voltando ao tribunal criminal para a segunda rodada… com juiz de Massachusetts Beverly Cannon escrevendo em 27 de janeiro de 2025, para seu novo julgamento – isso depois que seu primeiro julgamento por assassinato terminou em anulação do julgamento devido a um júri empatado.