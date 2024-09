Kate Middleton recebeu um pedido ousado do Rei Carlos III para mudar seu nome, e isso aconteceu

Rei Carlos III tinha uma sugestão interessante e ousada para Kate Middleton, a Princesa de Gales. Ele queria que ela mudasse a grafia do seu nome para “Katherine” de “Catherine” para evitar qualquer conflito com os protocolos reais. Antes de se casar com o príncipe William, Kate já havia mudado seu nome para Catherine, que é como ela é chamada agora pela família real britânica. No entanto, a sugestão do rei foi mudá-lo para “Katherine” para se alinhar aos padrões reais.

Nas memórias do príncipe Harry Pouparfoi revelado que o Rei e a Rainha Camilla tinham sugestões rigorosas para que a Princesa de Gales altere a grafia do seu nome. O livro de memórias lançou luz sobre a dinâmica familiar da Família Real Britânica e compartilhou como o Rei pediu a Kate para mude a inicial do nome dela de “C” para “K”.

Príncipe Harry observou a razão por trás desta sugestão, afirmando: “Já havia duas cifras reais com um C e uma coroa acima: Charles e Camilla. Seria muito confuso ter outra. Eles sugeriram fazer Katherine com um K.“

No entanto, apesar da sugestão, Kate não mudou suas iniciais de Catherine para Katherine. Esta decisão não afetou seu relacionamento com seus sogros reais, pois eles continuam a compartilhar um relacionamento caloroso. Conforme relatado pela Ok!, Príncipe Harry compartilhou um momento em que ele se virou para Príncipe William depois que o pedido foi feito e lançou-lhe um olhar que dizia: “Você está ouvindo isso?”, ao que a reação de William foi inexpressiva.

É interessante notar que, de acordo com a Vanity Fair, o Professor Anrianna Chernock compartilhou uma visão sobre o motivo pelo qual Catherine usava o apelido de Kate durante seus dias de faculdade. Isso lança luz sobre a escolha pessoal de Kate e como ela navegou em sua identidade ao longo dos anos.

O pedido de Rei Carlos III mudar o nome de Kate mostra as complexidades e tradições dentro da Família Real Britânica. Apesar da sugestão não ter sido seguida, é evidente que O relacionamento de Kate com a família real permanece forte e inalterado. O livro de memórias e os insights sobre as escolhas pessoais de Kate oferecem um vislumbre da dinâmica da família real e de como seus membros desempenham seus papéis dentro dela.

A sugestão de Kate mudar seu nome destaca a consideração cuidadosa dada a cada aspecto da vida real. Também reflete como os indivíduos dentro da família real fazem escolhas pessoais que podem nem sempre se alinhar com as expectativas tradicionais. A decisão de Kate de não mudar seu nome demonstra sua autonomia e individualidade dentro da família real, ao mesmo tempo em que mantém um relacionamento positivo com seus sogros.