Katie Ledecky ganha oitava medalha de ouro e mira os Jogos de Los Angeles em 2028

NANTERRE, França — Em uma noite em que Léon Marchand tentava uma dupla audaciosa, Katie Ledecky provou mais uma vez que é uma aposta certa no evento mais longo da natação.

Ledecky conquistou a oitava medalha de ouro olímpica de sua brilhante carreira e a 12ª medalha no geral com uma vitória arrasadora nos 1.500 metros livres na quarta-feira nos Jogos de Paris. Ela também confirmou após a corrida que não tem planos de se aposentar e quer competir em Los Angeles.

“Tenho sido consistente nos últimos meses e anos em dizer que adoraria competir em Los Angeles e isso não mudou”, disse Ledecky. “Isso pode mudar. Quer dizer, nunca se sabe. Então, eu realmente encaro ano a ano neste momento e realmente não pensei muito além desta semana em termos de como será meu outono, como será meu próximo ano. Mas sim, não sinto que estou perto de terminar no esporte ainda.”

Ledecky, 27, empatou com as compatriotas americanas Dara Torres, Natalie Coughlin e Jenny Thompson em mais medalhas já conquistadas por uma nadadora. Ledecky disse que não estava preocupada com a história ou os recordes que está fazendo.

“Cada [gold medal] significa muito e cada um é desafiador à sua maneira e eu tento não me deter realmente na história ou na magnitude das coisas novamente, vou deixar vocês fazerem isso”, disse Ledecky. “Mas sim, quero dizer, essas mulheres com quem estou lá em cima agora, são pessoas que admiro há tantos anos. Considero muitas delas amigas, apoiadoras, pessoas que eu observava nadar quando estava começando no esporte, então é muito especial para mim compartilhar isso com elas e elas definitivamente me inspiraram, então espero que alguma garotinha esteja assistindo e venha e suba lá com todas nós algum dia também.”

Ledecky liderou desde o início e se destacou, marcando um recorde olímpico de 15 minutos e 30,02 segundos em um evento que se juntou ao programa feminino nos Jogos de Tóquio em 2021.

A francesa Anastasiia Kirpichinikova terminou quase meia volta atrás, mas emocionou os fãs da casa ao reivindicar a prata em 15:40.35. O bronze foi para a alemã Isabel Gose em 15:41.16.

Depois de começar os Jogos de Paris com um bronze nos 400m livre, esse resultado parecia mais familiar para Ledecky.

Ela estava claramente emocionada por estar no topo novamente, espirrando água e erguendo o punho várias vezes enquanto caminhava pelo convés — uma rara demonstração de emoção para uma atleta estoica que atua com eficiência mecânica.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.