Katie Ledecky se torna a mulher americana mais condecorada da história olímpica

PARIS — Katie Ledecky é agora a mulher americana mais condecorada na história olímpica.

Com uma medalha de prata na quinta-feira no revezamento 4×200 metros, Ledecky conquistou sua 13ª medalha, desempate com as nadadoras Natalie Coughlin, Jenny Thompson e Dara Torres.

Ledecky tem oito ouros, quatro pratas e um bronze em sua carreira olímpica. Os oito ouros estão a apenas um do recorde feminino, detido por Larisa Latynina, uma ginasta da União Soviética cuja última Olimpíada foi em Tóquio (1964).

Mais medalhas conquistadas por mulheres dos EUA A nadadora Katie Ledecky, com sua medalha de prata na quinta-feira, se tornou a atleta olímpica americana mais condecorada de todos os tempos, com 13 medalhas. Anos Atleta Não. Esporte 2012- Katie Ledecky 13* Natação 1992-’04 Jenny Thompson 12 Natação 1984-’08 Dara Torres 12 Natação 2004-’12 Natalie Coughlin 12 Natação * Ainda competindo nas Olimpíadas de Paris

Ledecky, de 27 anos, também se torna a mulher mais condecorada da história da natação, independentemente do país, e fica atrás apenas do ícone americano Michael Phelps, que conquistou 28 medalhas na história da natação.

Ledecky tem mais um evento individual em Paris: os 800 metros livre feminino, com classificação na sexta-feira e final no sábado.

Mas ela não tem planos de parar. Depois de dominar os 1.500 metros livres na quarta-feira, Ledecky, de 27 anos, disse que não tem planos de parar tão cedo e que espera competir pelo Time EUA nas Olimpíadas de 2028 em Los Angeles.

Ledecky e suas companheiras de equipe não conseguiram derrotar a Austrália no revezamento 4×200 metros livre feminino na quinta-feira, no entanto. As australianas, lideradas por Mollie O’Callaghan e Ariarne Titmus, ganharam o ouro.

O’Callaghan, medalhista de ouro nos 200 metros livre, começou a competição para os australianos, dando a eles uma liderança que nunca mais perderam, enquanto Lani Pallister e Briana Throssell mantiveram a equipe na frente, mesmo com Ledecky tentando em vão perseguir Throssell na terceira etapa.

Quando Titmus mergulhou na perna âncora com a liderança, estava essencialmente acabado. O vencedor dos 400 livres e medalhista de prata nos 200 livres terminou com um recorde olímpico de 7:38.08.

Emma Gemmell segurou a China para dar a prata aos EUA em 7:40.86. Claire Weinstein e Paige Madden completaram o time americano.

Yang Junxuan, Li Bingjie, Ge Chutong e Liu Yaxin conquistaram o bronze com 7m42s34.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.