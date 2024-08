Katie Ledecky vence a quarta prova consecutiva de 800m livre nas Olimpíadas

NANTERRE, França — Todo ano, no dia 3 de agosto, Katie Ledecky é lembrada de sua primeira medalha de ouro olímpica.

Ela tinha apenas 15 anos, era uma colegial reservada que surpreendentemente entrou para o time de natação dos EUA para os Jogos de Londres. Então ela saiu e chocou o mundo, vencendo todo mundo nos 800 metros livres.

Doze anos depois, Ledecky fez isso de novo.

Não é nada de surpreendente, mas é algo para ficar na história.

Medalha de ouro nº 9.

Ledecky coroou mais uma Olimpíada estelar ao se tornar o segundo nadador a vencer um evento em quatro Jogos Olímpicos de Verão consecutivos, derrotando Ariarne Titmus, o “Exterminador do Futuro”, para vencer os 800 metros livres na noite de sábado.

Foi a segunda medalha de ouro de Ledecky em Paris e a nona de sua notável carreira, o que representou outro marco.

VENCEDORA E AINDA CAMPEÃ: KATIE LEDECKY. 💪 SUA QUARTA MEDALHA DE OURO NOS 800M LIVRES CONSECUTIVA. #OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/gWQ91NJ1vQ — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 3 de agosto de 2024

Ela se tornou apenas a sexta atleta olímpica a atingir esse número, juntando-se ao nadador Mark Spitz, ao astro do atletismo Carl Lewis, à ginasta soviética Larisa Latynina e ao corredor finlandês Paavo Nurmi em um empate pelo segundo lugar.

O único atleta a ganhar mais ouros: o nadador Michael Phelps, com 23.

Ledecky estava muito ciente do significado da data.

“Todo dia 3 de agosto, o vídeo [of her first Olympic gold] é postado em algum lugar e você meio que relembra”, ela disse. “Então, quando vi que era 3 de agosto, pensei: ‘Nossa, preciso terminar o trabalho.'”

Ela fez isso, indo mais rápido do que seu tempo vencedor em Tóquio para terminar em 8 minutos e 11,04 segundos. Titmus estava bem em seu ombro durante quase toda a corrida, mas Ledecky se afastou nos 100 minutos finais.

Titmus, que venceu Ledecky nos 400 livres, ficou com a prata em 8:12.29. O bronze foi para outra americana, Paige Madden em 8:13.00.

Phelps foi o único nadador a vencer o mesmo evento em quatro Olimpíadas consecutivas, conquistando o ouro nos 200 metros medley em Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro.

Agora ele tem companhia.

Titmus acrescentou alguma perspectiva à consistência de Ledecky ao longo dos últimos doze anos, observando onde ela estava quando a americana ganhou seu primeiro ouro em Londres.

“Eu estava na sexta série do ensino fundamental”, disse Titmus. “É assim que ela é extraordinária.”

A rivalidade amigável levou ambas a patamares mais altos. Cada uma delas ganhou dois ouros e quatro medalhas nesses jogos, o que levou Ledecky para 14º no geral e deixou a australiana de 23 anos com quatro ouros e oito medalhas em sua carreira.

“Pensar que oito anos depois, eu a desafiei para sua quarta consecutiva nos 800 é muito legal”, disse Titmus. “Então, estou realmente orgulhoso de mim mesmo e me sinto muito honrado e privilegiado por ser seu rival, e espero tê-la tornado uma atleta melhor. Ela certamente me fez me tornar o atleta que sou. Eu me senti muito privilegiado por correr ao lado dela.”

Ledecky dominou os eventos de estilo livre de distância nos últimos doze anos – e ainda não terminou. Ela deixou claro que planeja continuar nadando pelo menos até os Jogos de Los Angeles de 2028.

“Não é fácil”, disse Ledecky. “Vou encarar ano após ano, e veremos se consigo continuar dando tudo o que tenho pelo tempo que me resta.”

A Associated Press contribuiu para esta história.