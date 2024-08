Katy Perry e Orlando Bloom mergulham de helicóptero no oceano na Sardenha

Orlando Flor não se cansa de pular de helicópteros… e desta vez ele trouxe sua noiva Katy Perry para um ousado mergulho no oceano.

A cantora compartilhou um vídeo IG deste momento inesquecível de sua fuga na Sardenha na segunda-feira … mostrando Orlando acelerando-a enquanto eles pousavam na beira do helicóptero – antes de dar o salto terrível de mãos dadas.

KP também compartilhou duas fotos épicas deles no meio do salto – uma capturando a emoção de perto… a outra tirada de longe, mostrando-os se soltando durante o salto dramático que parece ter sido de pelo menos 6 metros de altura. .

Katy não perdeu a oportunidade de divulgar sua nova faixa “Lifetimes”… ela deixou algumas de suas letras na legenda do post – “Como se as estrelas estivessem no céu. Você e eu nos encontraremos. Em cada single vida.”