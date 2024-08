Kayla Harrison enfrenta Ketlen Vieira no UFC 307 em outubro

Kayla Harrison está de volta.

Várias fontes próximas à promoção confirmaram ao MMA Fighting que Harrison lutará contra Ketlen Vieira em uma luta peso galo no próximo card do UFC 307, marcado para 5 de outubro. Embora o local ainda não seja oficial, acredita-se que o UFC 307 será no Delta Center em Salt Lake City, Utah. Léo Guimarães foi o primeiro a relatar o confronto.

Ex-duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô, Harrison ganhou destaque no MMA como o rosto da PFL antes de deixar a promoção no início deste ano para se juntar ao UFC. Ela fez sua estreia na promoção no UFC 300 em abril, dominando a ex-campeã Holly Holm a caminho de um mata-leão no segundo round. Essa luta também foi a estreia de Harrison no peso galo e imediatamente a levou para a posição nº 3 no ranking do UFC.

Veterana na divisão peso galo do UFC desde 2016, Vieira se viu à beira da disputa pelo título em 2022 com vitórias consecutivas sobre as ex-campeãs Miesha Tate e Holly Holm. Uma derrota por decisão dividida para Raquel Pennington fez a lutadora brasileira recuar um passo, mas ela se recuperou com uma vitória sobre Pannie Kianzad para manter sua posição de número 2 no ranking peso galo feminino do UFC. Mais recentemente, Vieira estava definida para enfrentar Macy Chiasson em janeiro, mas foi forçada a sair da luta devido a uma lesão.

O card do UFC 307 ainda está tomando forma, mas uma luta peso-pena entre o ex-campeão peso-galo Aljamain Sterling e o desafiante invicto Movsar Evloev está confirmada para o evento, junto com o retorno de José Aldo contra Mario Bautista.

Damon Martin e Guilherme Cruz contribuíram para esta reportagem