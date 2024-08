Kayla Harrison impressionada com as habilidades de judô de Alex Pereira: ‘É incrível como ele aprende as coisas rápido’

Kayla Harrison tem todo o respeito por Alex Pereira.

No início deste ano, Harrison e Pereira dividiram um card de luta pela primeira vez, com ambos conquistando grandes vitórias no UFC 300. Naquela noite, Harrison fez sua estreia no UFC e no peso galo feminino com uma finalização no segundo round da ex-campeã Holly Holm, e Pereira defendeu com sucesso seu título meio-pesado com um nocaute no primeiro round do ex-campeão Jamahal Hill. Após o evento terminar, os dois compartilharam um momento nos bastidores em que Harrison — duas vezes medalhista de ouro olímpico no judô — até achou por bem dar a Pereira uma faixa amarela, apesar de “Poatan” não ter usado nenhuma habilidade de luta agarrada em sua luta no UFC 300.

Falando recentemente com Ariel Helwani em A hora do MMAHarrison explicou o porquê.

“Uma faixa amarela é uma piada, obviamente”, disse Harrison. “Você normalmente não dá faixas amarelas para adultos, então isso foi parte disso. … E para ser justo com ele, ele estava me mostrando os vídeos dele treinando e ele estava chutando [ass]. Eu queria que ele lançasse esse, meu Deus — ele fez o movimento que eu ensinei a ele e então ele fez o movimento que você faz se o movimento não funcionar. Eu fiquei tipo, ‘Cara, você parece um judoca!’ É uma loucura o quão rápido ele aprende as coisas. Ele parecia um judoca legítimo [player]. Ele chutou a merda do garoto com os pés. Como se escorregasse numa casca de banana.

“Então eu dei a ele uma faixa amarela de brincadeira.”

Assim como Harrison, Pereira também chegou ao MMA após uma extensa carreira em outro esporte de combate: Kickboxing. Campeão do GLORY de duas divisões, Pereira só se juntou ao UFC em 2021 e já construiu uma carreira digna do Hall da Fama, ganhando títulos em duas categorias de peso, liderando vários eventos importantes e ganhando o prêmio de Lutador do Ano em 2022. Ele também se tornou uma das maiores estrelas de todo o MMA e é o atual favorito para o prêmio de Lutador do Ano de 2024 — e Harrison não poderia estar mais feliz por ele.

“Ele está literalmente vivendo sua melhor vida, não é?”, disse Harrison. “Ele não fala inglês, mas seu caráter é perceptível. Acho que é isso que torna um superstar especial: você pode sentir sua aura e seu caráter. Eu nem sei se você chama isso de carisma, mas essa coisa. Ele tem carisma.

“Estou feliz por ele. Quando você ouve a história dele e quando você ouve — ele provavelmente não fala muito sobre isso, mas ele era alcoólatra e começou a competir. Cara, isso é foda. Eu simplesmente adoro ver isso.”

Pereira recentemente foi a atração principal do UFC 303, nocauteando Jiri Prochazka na revanche pelo título de 205 libras. Depois, Pereira disse que estava aberto a defender seu título contra Magomed Ankalaev, ou talvez subir para o peso pesado em uma tentativa de se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC.