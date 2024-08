Keegan Bradley lidera o BMW Championship após 66 na primeira rodada

CASTLE ROCK, Colorado — Keegan Bradley passou de um emaranhado de nervos esperando para ver se avançaria na pós-temporada do PGA Tour para um dia maravilhoso de birdies no ar a uma milha de altura na quinta-feira, o que levou a 66, 6 abaixo do par, e à liderança no BMW Championship.

Bradley, o recém-nomeado capitão da US Ryder Cup, foi o último homem a entrar no campo de 50 homens em Castle Pines e teve que suar muito no domingo. Ele estava em seu quarto de hotel com a TV ligada, a classificação da FedEx Cup em outra tela e seu telefone vibrando.

“Uma das tardes mais difíceis da minha carreira no PGA Tour”, disse Bradley. “Foi realmente brutal. É um alívio estar aqui. Eu me senti muito mais calmo hoje. Mas joguei muito, muito bem.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Mostrou-se em um percurso que podia distribuir punição sem aviso prévio. Bradley errou apenas dois fairways e dois greens, aproveitou os par 5s e fez parecer relativamente fácil no percurso de 8.130 jardas, o mais longo da história do PGA Tour.

Hideki Matsuyama, o vencedor da abertura do playoff na semana passada, estava com 5 abaixo do par no meio do 18º fairway quando a rodada de abertura foi suspensa por causa de um raio na área, uma ocorrência comum durante os dias do Internacional em Castle Pines.

Rory McIlroy estava apenas se acomodando em um putt de par de 20 pés no 18º quando ouviu a buzina para parar o jogo, sorriu e marcou sua bola. Ele provavelmente esperaria três horas para dar o putt.

Adam Scott, um dos dois jogadores que estavam no Castle Pines durante suas duas décadas no PGA Tour, fez uma longa tacada que salvou o par no 18º buraco para um 68 e foi acompanhado por Sungjae Im, Alex Noren e Corey Conners.

O bicampeão Xander Schauffele abriu com 69 enquanto jogava ao lado de Scottie Scheffler, que superou uma leve dor nas costas e conseguiu 71. Scheffler tem a garantia de ser o cabeça de chave número 1 no Tour Championship na semana que vem, a menos que Schauffele vença.

Tudo é uma questão de números em Castle Pines, e isso não é apenas a matemática necessária para descobrir o quão longe a bola está indo em elevação a 6.300 pés acima do nível do mar. A matemática simples é tirar 10% da jarda, simples o suficiente, exceto quando um lago está protegendo a frente do green.

O outro número é 30, os jogadores que avançam para East Lake na próxima semana para competir pelo título da FedEx Cup de US$ 25 milhões. Quanto maior a semente, melhor a chance.

Bradley tinha motivos para pensar que poderia se juntar a eles do jeito que jogava, mesmo com três rodadas para o fim. A chave era chegar ao BMW Championship, o que lhe permite planejar uma agenda que o colocará no mesmo lugar que os jogadores que aspiram a estar no time da Ryder Cup.

“Quero estar lá com os caras do time da Ryder Cup”, ele disse. “Quero jogar com eles, no campo com eles, no vestiário, no torneio. Era muito importante para mim estar neste top 50.”

Foi um bom começo para Noren, que nunca esteve no Tour Championship e é o número 45 na FedEx Cup. O mesmo para Scott, o número 41.

A experiência do australiano em Castle Pines é um pouco superestimada. Scott era um jovem de 20 anos que recebeu uma isenção de patrocinador em 2000 para jogar seu primeiro evento regular do PGA Tour. Ele se lembrava de alguns buracos, das mudanças de elevação, da caminhada difícil e da beleza.

“Lembro-me de estar perto de todos os jogadores que eu admirava durante toda a minha infância e me sentir realmente despreparado para isso, para ser perfeitamente honesto”, disse ele. “Mas isso me deu inspiração para melhorar e trabalhar no meu jogo e garantir que eu fosse bom o suficiente para estar aqui.”

Scheffler esticou o pescoço para o lado algumas vezes, mas então no 17º ele pareceu agarrar a parte inferior das costas em uma tacada longa de ferro para o par 5. Suas duas últimas tacadas completas pareciam boas, assim como boa parte do resto da rodada. Scheffler disse que não havia nada para se alarmar.

“Acordei um pouco dolorido esta manhã. Tive dificuldade em afrouxar”, disse ele. “Fiquei me esforçando a maior parte do dia para passar a bola. No 17, estava tentando dar um draw alto, e essa é uma tacada em que realmente preciso usar uma grande virada, um grande movimento. Realmente senti um pouco. Mas fora isso, tudo bem.”

Scheffler teve um problema no pescoço no The Players Championship e quase desistiu no meio da segunda rodada. Dois dias depois, ele se recuperou de cinco tacadas atrás para vencer. E então ele venceu o Masters três semanas depois.

“Ele estava duro no Masters, no The Players e teve que ser trabalhado todas aquelas vezes”, disse Schauffele. “Acho que é um mau sinal para todos os outros.”