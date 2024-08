Keegan Bradley vence o BMW Championship e fica em 4º na classificação da FedEx Cup

CASTLE ROCK, Colorado — O BMW Championship foi um torneio que Keegan Bradley nunca pensou que poderia vencer, apenas porque ele não achava que jogaria.

Bradley estava um feixe de nervos há uma semana, domingo, enquanto estava sentado em um quarto de hotel no Tennessee com suas malas prontas e sua temporada aparentemente encerrada. E então ele se espremeu para a 50ª posição na FedEx Cup na hora final, o último homem em Castle Pines para o próximo evento de playoff.

De roer as unhas em Memphis a segurar um troféu em Denver. Que semana.

“Não consigo nem entender isso”, disse Bradley depois que um par 72 lhe deu uma vitória de uma tacada sobre Adam Scott, Sam Burns e Ludvig Åberg.

Keegan Bradley e o caddie Scott Vail comemoram sua vitória de uma tacada no BMW Championship. Bradley saltou do 50º lugar na classificação da FedEx Cup para o 4º lugar entrando no Tour Championship de encerramento da temporada na próxima semana. Christian Petersen/Getty Images

Bradley não tem muito tempo para aproveitar sua sétima vitória na carreira no PGA Tour. Isso criou possibilidades que ele nunca imaginou uma semana atrás.

Ele vai para Atlanta para o Tour Championship em East Lake, onde Bradley — que passou da posição 50 para a posição 4 na classificação — começará quatro tacadas atrás de Scottie Scheffler em East Lake, com uma chance razoável de ganhar a FedEx Cup e seu prêmio de US$ 25 milhões.

E essa não é a única taça em jogo.

Início do Campeonato PGA Tour O ponto de partida para todos os 30 golfistas que se classificaram para o PGA Tour Championship da próxima semana — e seu prêmio de US$ 25 milhões — no East Lake Golf Club, em Atlanta. 1. Scottie Scheffler -10 2. Xander Schauffele -8 3. Hideki Matsuyama -7 4. Keegan Bradley -6 5. Ludvig Åberg -5 T6. Rory McIlroy -4 T6. Collin Morikawa -4 T6. Wyndham Clark -4 T6. Sam Queimaduras -4 T6. Patrick Cantlay -4 T11. Sungjae Im -3 T11. Sahith Theegala -3 T11. Shane Lowry -3 T11. Adam Scott -3 T11. Tony Finau -3 T16. Byeong Hun An -2 T16. Vítor Hovland -2 T16. Russel Henley -2 T16. Akshay Bhatia -2 T16. Robert MacIntyre -2 T21. Billy Horschel -1 T21. Tommy Frota -1 T21. Sepp Straka -1 T21. Matthieu Pavon -1 T21. Taylor Pendrith -1 T26. Chris Kirk E T26. Tom Alto E T26. Arão Rai E T26. Cristão Bezuidenhout E T26. Justino Thomas E

Bradley se tornou o primeiro capitão da Ryder Cup — ele foi nomeado capitão dos EUA há pouco mais de seis semanas — a vencer um evento do PGA Tour em nove anos. Ele é um capitão assistente da Presidents Cup no mês que vem em Montreal.

O título da BMW o levou para o No. 10 na classificação da Presidents Cup. Apenas os seis primeiros se classificaram automaticamente no domingo, mas Bradley certamente estará sob séria consideração quando Jim Furyk fizer suas seis escolhas de capitão após o Tour Championship.

“Não sei onde isso vai dar, mas estou feliz em desempenhar qualquer papel que eles queiram que eu desempenhe”, disse Bradley, de 38 anos. “Espero não ter atrapalhado muito os planos de todos, mas estou orgulhoso de estar sendo considerado.”

A consideração veio da vitória, e esta foi uma performance sólida no ar a uma milha de altura e com vento que deixou vários jogadores imaginando o quão longe a bola de golfe estava voando.

Bradley teve alguma ajuda de Scott, que estava empatado na liderança até começar os últimos nove com três bogeys suaves, todos com uma cunha na mão. Ele errou putts de par de 7 pés, 6 pés e 8 pés para ficar três tacadas atrás. Mas foram as tacadas de aproximação que o prejudicaram.

“Dez, 11, 12 meio que estragaram tudo para mim lá”, disse Scott após seu 72. “Eu estava em posição com wedges em todos os buracos e fiz três bogeys. Isso é quase impensável, realmente.”

Burns teve o melhor 65 de domingo, quase acertando uma tacada de bunker no 18º. Aberg estava em posição de diminuir a diferença até posar sobre um ferro 6 no par 5 do 14º até que ele caiu, levando a um bogey do qual ele não conseguiu se recuperar. Ele fechou com 71.

Bradley, que terminou com 12 abaixo do par (276), efetivamente selou a vitória com um ferro 5 de 227 jardas, no qual mirou com precisão atrás de dois bunkers em um pino esquerdo traseiro e o viu pousar no green firme a 16 pés de distância, o mais próximo que alguém chegou o dia todo.

“A tacada de golfe mais precisa que já dei”, disse Bradley.

Ele deu dois putts para birdie e uma vantagem de dois golpes, permitindo-lhe uma almofada e tempo para absorver os cânticos de “EUA! EUA!” de milhares que cercaram o 18º green e prestaram homenagem ao capitão da Ryder Cup para as partidas de 2025. Bradley recebeu muitos desses aplausos esta semana.

A última chance de Scott realmente acabou no dia 15. Bradley estava em apuros em um bunker traseiro, forçando-o a jogar a cerca de 25 pés de distância do pino. Scott estava no fairway, a 101 jardas do pino, e sua cunha navegou pelo green em direção ao rough profundo. Eles acabaram com bogeys correspondentes.

O consolo para Scott foi ficar entre os 30 melhores classificados para East Lake.

Justin Thomas de alguma forma chegou a East Lake para o Tour Championship, mesmo já estando em casa, na Flórida, na mesma situação tensa em que Bradley estava há uma semana.

Thomas precisou de muita ajuda para chegar ao 30º lugar, e ela veio do ex-campeão do British Open Brian Harman e Alex Noren. Harman precisou de um par no último buraco para permanecer no top 30 e fez um duplo bogey.

Noren, que nunca chegou a East Lake, estava pronto para terminar no top 30 quando acertou um putt de par de 25 pés no buraco 13 e fez birdie no 14. Mas ele terminou com três bogeys consecutivos, o mais prejudicial no par 5 17, o buraco mais fácil em Castle Pines. Ele teve que se preparar de um drive no rough e acertar o wedge em um bunker. Ele fez 75.

Bradley ganhou US$ 4 milhões por seu segundo título no BMW Championship, vencendo também em Aronimink em 2018, quando foi o cabeça de chave número 52 em um campeonato que na época tinha 70 competidores.

Bradley e Scott se juntaram a Tommy Fleetwood (69) e Chris Kirk (69), que entraram no top 30 para se classificar para o Tour Championship. Eles superaram Harman, Jason Day, Davis Thompson e Denny McCarthy.