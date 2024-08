Kendall Ellis ‘surpreendida’ por arranhão tardio na final do revezamento feminino

PARIS — A velocista americana Kendall Ellis, atual campeã dos 400 metros e especialista em revezamento, disse que quatro minutos antes da final dos 4×400 metros na noite de sábado, o treinador principal do revezamento feminino da equipe dos EUA a informou que ela não correria na final.

“Sinto-me muito orgulhoso da equipe que foi colocada lá. Acho que eles correram incrivelmente”, disse Ellis à ESPN no sábado à noite. “Também me sinto decepcionado, enganado e envergonhado. Sinto que fui pego de surpresa porque me disseram uma coisa esta manhã e, por horas, pensei que eu estava correndo na final. Parece que todo mundo sabe, além de mim.”

Ellis disse que acordou na manhã de sábado com uma mensagem de texto da treinadora de revezamento Mechelle Freeman dizendo que ela não correria na final. Ellis disse que então pediu a Freeman uma reunião pessoal com um representante de atletas presente em um hotel perto da Vila Olímpica.

Lá, ela disse, Freeman expressou preocupações sobre a inconsistência de Ellis na distância — ela venceu os 400 metros nas eliminatórias dos EUA, mas foi relegada para a repescagem aqui em Paris — antes de Ellis apresentar argumentos sobre por que ela deveria reconsiderar.

“No final da conversa”, disse Ellis, “[Freeman] disse, ‘Você parece pronta. Vou colocá-la neste revezamento na terceira etapa.’ Ela me disse para pegar meu uniforme para as finais. Eu disse, ‘OK’ e cheguei ao estádio às 6:15 com a impressão de que estava correndo.”

A USATF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Ellis disse que começou a se aquecer pouco antes do check-in para a corrida quando outro treinador dos EUA veio até ela e disse que estava “muito arrependido” de ouvir que ela não iria correr no revezamento. Ellis relatou o encontro ao seu treinador pessoal, Quincy Watts, que puxou Freeman de lado. Ellis então ouviu Freeman informar Watts que ela não iria correr na final.

“Isso foi quatro minutos antes da corrida”, disse Ellis.

“Tivemos uma boa conversa [this morning]uma boa reunião”, disse Ellis. “Sou um corredor de revezamento incrível. Foi decepcionante não estar no revezamento, mas estou bravo com a forma como foi feito. Não me sinto apoiado ou valorizado como membro da equipe ou como corredor de 400 metros, e não me sinto respeitado.”

Ellis disse que, embora tenha ficado chocada ao saber que havia sido retirada do revezamento, especialmente da maneira como foi, ela não está surpresa com a falta de clareza.

“Sinto que muitos atletas da equipe dos EUA têm essa preocupação de haver falta de transparência e comunicação em relação aos revezamentos dos EUA”, disse ela. “Isso não é novo. Isso não é chocante. Há um histórico disso nos revezamentos dos EUA, e estou farta e gostaria de conscientizar sobre isso.”

Ellis disse que planeja continuar correndo até o final do verão, mas agora não tem certeza do que o futuro reserva.

“Não posso dar uma resposta agora”, ela disse. “Estou decepcionada e chateada, e agora não é hora de tomar decisões.”