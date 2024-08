Kentucky contrata o centro 4 estrelas Malachi Moreno

O técnico do Kentucky, Mark Pope, garantiu um grande talento — e destaque no estado — na sexta-feira, quando Malachi Moreno, um pivô quatro estrelas na classe de 2025, anunciou seu comprometimento com os Wildcats.

Moreno, natural de Georgetown, Kentucky, e o recruta número 36 de sua classe, segundo a ESPN, é o primeiro compromisso na classe de 2025 do novo técnico do Kentucky, que deixou a BYU para substituir John Calipari em abril.

Um habilidoso jogador de 2,13 m, Moreno é um dos poucos verdadeiros pivôs da classe, já que mais homens grandes cobiçam o rótulo de “sem posição”. Mas ele não é o único alvo de Pope.

O prospecto cinco estrelas Jasper Johnson, um armador de 1,93 m de Lexington, está no topo da lista, que também inclui Tounde Yessoufou, Chris Cenac Jr. e Braylon Mullins, que joga com Moreno no Indiana Elite.

Moreno é mais conhecido por sua pontuação em ambos os bloqueios de costas para a cesta e por bloquear arremessos. O timing em seus bloqueios é impressionante; ele instintivamente espera até que o jogador ofensivo solte a bola. Ele é dedicado ao rebote e faz um bom trabalho de rebote alto e mantendo-a alta para rebotes. Ele também possui visão de passe de frente para a cesta, então ele pode operar no perímetro como um passador alto-baixo, como um bloqueador e em dribles-handoffs. Ele também mostra muito QI de basquete para executar na meia quadra, pois é bem versado em telas de deslizamento. À medida que ele desenvolve uma base forte de força funcional, ele jogará com uma base mais baixa e não será movido tão facilmente. Ainda há espaço para melhorias em seus arremessos, mas ele tem toque.

Moreno fez o anúncio na Great Crossing High School, em Georgetown, diante de uma multidão.

“Haverá 1.800 estudantes em nosso ginásio para este anúncio”, Moreno disse à ESPN. “É emocionante.”

Pope, um ex-pivô que ajudou Kentucky a ganhar o título nacional de 1996 antes de passar uma década na NBA, é conhecido por um estilo que ainda incorpora homens grandes como jogadores críticos no ataque. Essa realidade impactou a decisão de Moreno.

“Eu escolhi Kentucky por causa do estilo de jogo do técnico Pope”, disse Moreno. “Ele gosta de jogar através dos seus grandões e permite que eles passem. Essa é uma grande parte do meu jogo. Desde o dia em que a nova equipe assumiu o cargo, eles têm sido muito consistentes em me recrutar. O técnico Pope ganhou um título nacional aqui como jogador, então ele sabe o que é preciso para ser ótimo no Kentucky. Recebi uma oferta de [Calipari] e tive que recomeçar com o técnico Pope. Tive que ganhar minha bolsa duas vezes.”

Moreno também disse que o legado do Kentucky de desenvolver grandes jogadores, incluindo várias estrelas da NBA, também influenciou sua decisão final.

“O campus do Kentucky é lindo”, ele disse. “Não há fãs melhores. Quando criança, eu sonhava em jogar lá. Eu assistia aos seus grandes homens. Nerlens Noel, Willie Cauley-Stein, Anthony Davis e Nick Richards. Planejo estudar educação e ser professor algum dia. Meus professores me ajudaram muito ao longo dos anos. Quero fazer isso para a próxima geração.”

