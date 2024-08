Kevin Durant compra participação no campeão da Ligue 1, Paris Saint-Germain

O astro da NBA Kevin Durant se tornou um novo acionista minoritário do tricampeão da Ligue 1, Paris Saint-Germain, anunciou o clube francês na quarta-feira.

O recente medalhista de ouro olímpico pela equipe dos EUA nas Olimpíadas de 2024 investiu alguns milhões de dólares de seu próprio dinheiro para se juntar ao clube, disse uma fonte à ESPN.

Ele fez isso por meio da Arctos Sports Partners, o fundo de investimento americano que comprou uma participação de 12,5% no clube em 2023, com o PSG avaliado em US$ 4,6 bilhões (€ 4,25 bilhões). O objetivo da chegada de Durant ao clube é desenvolver ainda mais a marca PSG nos EUA do ponto de vista de marketing e patrocínio, especialmente com a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo de 2026 programadas para serem sediadas na América nos próximos dois verões.

Durant, 35, que joga pelo Phoenix Suns, é um grande fã de futebol e sócio do Philadelphia Union, da MLS. Ele é um bom amigo do presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, e visitou o campo de treinamento de Paris e o estádio Parc des Princes várias vezes antes de seu investimento.

Em 6 de agosto, ele foi ao Campus PSG para cumprimentar alguns jogadores e o técnico Luis Enrique e sua equipe.

Durant está muito animado por estar envolvido com o clube, disse uma fonte à ESPN, e leva muito a sério seu investimento no clube.