Khabib Nurmagomedov: A única chance de Tony Ferguson contra mim foi um ‘golpe de sorte’; Ferguson responde

Khabib Nurmagomedov não é um lutador que vive com arrependimentos.

Por mais que ele tenha conquistado em seu caminho para se aposentar como o campeão invicto e indiscutível dos leves do UFC com um recorde perfeito de 29-0, sempre houve lutas que Nurmagomedov queria que simplesmente não aconteceram. Talvez o nome no topo dessa lista seja o ex-rei dos meio-médios do UFC George St-Pierre, que sempre foi alguém que Nurmagomedov admirou e considerou um desafio legítimo.

O nome que provavelmente aparece mais, no entanto, é Tony Ferguson porque ele estava programado para enfrentar Nurmagomedov um total de cinco vezes enquanto ambos estavam competindo perto do topo da divisão dos leves. Embora haja uma parte de Nurmagomedov que deseja ter a chance de enfrentar Ferguson, ele também considerou essa luta uma incompatibilidade a seu favor, então não tem o mesmo peso para ele que tem para os fãs.

“Sinto-me um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, sempre entendo que meu jogo é o pior para ele”, disse Nurmagomedov ao Inspire-me podcast. “Ele não tem wrestling. Ele não tem grappling. O que ele vai fazer comigo? Como ele vai me parar? A única chance de como ele pode me parar, foi apenas um soco de sorte.

“Como com todo mundo, como com Conor [McGregor]com [Dustin] Poirier, com Justin Gaethje, todo mundo fala sobre, ‘Oh, eles podem pará-lo se Khabib [going to get caught with] um soco de sorte.’ Mas outras coisas, como ele vai me parar?”

Embora Ferguson tenha sido definitivamente o lutador de 155 libras mais talentoso com quem ele nunca lutou, Nurmagomedov sempre se sentiu confiante de que enfrentaria esse desafio como todos os outros em sua carreira.

Nurmagomedov perdeu apenas alguns rounds durante toda a sua carreira no UFC e ele simplesmente não acredita que Ferguson tenha armas para vencê-lo.

“Quando ele lutou com Danny Castllo, [Beneil] Dariush, Justin Gaethje, Charles Oliveira, todos esses caras o massacraram”, disse Nurmagomedov. “Ele não tinha defesa de wrestling. Ele não tinha um bom grappling. Meu jogo de luta, era o pior para ele.”

É extremamente incomum que uma luta seja marcada cinco vezes e nunca aconteça, mas Nurmagomedov sabe que ele e Ferguson têm alguma responsabilidade por esses cancelamentos.

Essa é outra razão pela qual Nurmagomedov não consegue olhar para trás com arrependimento, porque, no final das contas, não era para ser assim quando se trata dessa rivalidade em particular.

“Estou um pouco triste, mas o que podemos fazer?”, disse Nurmagomedov. “Se Deus tem algum plano, ninguém pode mudar isso. Nós deveríamos lutar cinco vezes. Ele desistiu, eu tenho lesões, isso não está sob meu controle.

“Sinto-me um pouco triste, mas ao mesmo tempo, [I] mostrou quem tinha qual nível.”

Enquanto Nurmagomedov se aposentou após sua terceira defesa de título em 2020, Ferguson permaneceu ativo, mas caiu em tempos mais difíceis ultimamente. Ele agora sofreu oito derrotas consecutivas, e todos os sinais apontam para o fim de seu tempo no UFC.

Ferguson deu a entender que planeja continuar lutando fora do UFC, mas suas dificuldades não o impediram de responder à sugestão de Nurmagomedov de que sua única esperança naquele possível confronto seria um soco de sorte.

“Golpe de sorte agora… [I] ia te deixar em paz, mas eca”, escreveu Ferguson no Instagram. “Simplesmente não consegui evitar. Ya [fat f*ck]. Que p*rra de merda, covarde como galinha. Continue se escondendo Khabieber 29-1.

“Até novo aviso, avise o velho cabeça-dura que horas são, tripulação.”