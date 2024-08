Khabib Nurmagomedov reage à possível aposentadoria de Tony Ferguson após a 8ª derrota consecutiva no UFC

Khabib Nurmagomedov só teve palavras gentis para compartilhar sobre o antigo rival Tony Ferguson depois de vê-lo competir pela que talvez tenha sido a última vez no UFC.

No UFC Abu Dhabi no sábado, Ferguson sofreu uma oitava derrota seguida após cair para Michael Chiesa por finalização no primeiro round, quase certamente significando o fim de sua jornada com a promoção. Depois, Ferguson deu a entender que iria se aposentar, mas ele acabou deixando apenas uma luva na gaiola, notando que está segurando a outra “só por precaução”.

Se essa for a última aparição de Ferguson no UFC, Nurmagomedov o encorajou dizendo que, embora a luta possa ter acabado, ele ainda tem muito tempo pela frente para conquistar muito mais.

“Não é uma surpresa para mim porque ele tem 40 anos”, disse Nurmagomedov sobre Ferguson após sua luta. “Só quero desejar a ele tudo de melhor. Ele é realmente um dos melhores que já fizeram isso no UFC. Só quero desejar a ele tudo de melhor.

“A vida dele está apenas começando, porque ele tem apenas 40 anos e acabou de terminar sua carreira no MMA. Agora vai ser uma vida diferente, uma vida muito melhor.”

Antes da aposentadoria de Nurmagomedov, muitos acreditavam que Ferguson poderia ter sido o maior desafio do ex-campeão, depois de terem se enfrentado diversas vezes ao longo dos anos.

Infelizmente, uma série de circunstâncias os impediu de realmente lutar, e a rivalidade deles provavelmente é o maior “e se” no currículo de ambos.

Embora tenha sido decepcionante que eles nunca tenham lutado, Nurmagomedov reconheceu o talento de Ferguson, mas infelizmente esse confronto não era para acontecer.

“Claro, no meu auge e no auge dele, é para ser uma luta muito interessante”, disse Nurmagomedov. “Mas o que eu posso fazer? Ele teve algumas lesões, eu tive algumas lesões. É o que é.

“Às vezes temos planos, mas Deus tem seu plano e não podemos controlar isso.”