Khabib Nurmagomedov sobre a briga pós-luta após vencer Conor McGregor: ‘Eu realmente queria morder o coração de alguém’

Khabib Nurmagomedov era um dos lutadores mais frios e calculistas que já competiu no UFC, mas a preparação para seu confronto contra Conor McGregor o deixou pronto para o sangue.

A intensa rivalidade entre os leves culminou no UFC 229 em 2018, quando Nurmagomedov dominou a maior parte da luta antes de finalizar McGregor com um mata-leão/guincho no pescoço no quarto round. Mesmo antes da luta, Nurmagomedov estava fervendo de raiva e apenas esperando a chance de colocar as mãos em McGregor após meses de conversa fiada que incluía insultos direcionados a ele e sua família.

Acontece que Nurmagomedov até tinha uma mensagem para o CEO do UFC, Dana White, pouco antes da ação começar.

“Foi como se tivéssemos acabado de assinar o contrato, e foi como se eu tivesse rezado a Deus, apenas feche a gaiola e eu e ele fiquemos sozinhos”, revelou Nurmagomedov no Inspire-me podcast. “Isso é o que eu realmente, realmente queria neste momento. Porque você nunca sabe, alguém pode se machucar, algo pode acontecer. Você nunca sabe. Eu estava me preparando para esta luta e estava esperando por este momento. Eu estava muito feliz.

“Lembro-me de quando entrei na gaiola, quando a gaiola fechou, lembro-me de olhar para Dana [White] e eu disse ‘hoje, você não pode protegê-lo.’ Dana me perguntou o quê? Eu disse hoje, você não pode protegê-lo. Ele não me ouviu, está tudo bem depois da luta [we’ll] falar.”

Nurmagomedov finalmente realizou seu sonho depois de quase nocautear McGregor em pé antes de finalmente travar a luta, terminando a submissão no quarto round. McGregor disse a ele depois que era apenas um negócio, mas Nurmagomedov obviamente sentiu que era muito mais pessoal.

Na verdade, Nurmagomedov mal teve tempo de comemorar antes de pular para fora da jaula para ir atrás dos treinadores e companheiros de equipe de McGregor, que também se envolveram na conversa fiada que levou à luta. A briga começou na T-Mobile Arena em Las Vegas com segurança e polícia invadindo a cena para acabar com a confusão antes que as coisas acabassem se espalhando para a multidão.

Este é o ângulo que todos precisam ver #UFC229 31s Khabib pula sobre a gaiola

37s Conor tenta pular a gaiola, mas 2 seguranças o agarram

38s Khabib corner guy corre ao redor da gaiola

39s Khabib corner guy pula gaiola (com peruca)

41s Conor dá um soco nele em cima da gaiola

O cara do Khabib, de 42 anos, revida foto.twitter.com/mWRfZhcjcg -Tim (@TimDdnb) 7 de outubro de 2018

Olhando para trás agora, Nurmagomedov diz que tinha alguns assuntos inacabados para resolver quando estrangular McGregor não pareceu ser o suficiente.

“Foi um momento muito emocionante, mas, ao mesmo tempo, era meu sentimento — eu realmente queria morder o coração de alguém”, disse Nurmagomedov. “Você tem esse sentimento na sua vida? Eu apenas tentei morder o coração dele.

“Talvez você consiga sentir isso. Eu sou ‘A Águia’, e quando a águia está com fome, não é bom. Ela tem que caçar. É por isso.”

A briga pós-luta obviamente não deixou White muito feliz, mas Nurmagomedov sentiu que o UFC precisava saber que aquela situação volátil era apenas um barril de pólvora esperando para explodir.

O UFC usou cada incidente entre Nurmagomedov e McGregor para preparar a luta, então o russo invicto estava apenas cumprindo as promessas que fez quando se tratou de seu desdém pelo ex-campeão de duas divisões.

“Quando a promoção promove essa luta, eles têm que esperar algo”, disse Nurmagomedov. “Quando eles me conhecem, quando eles conhecem todo o meu time, quando eles sabem que nós não jogamos. Nós competimos, nós não jogamos. Você não pode jogar MMA. Você pode jogar futebol. Você pode jogar futebol americano, você pode jogar hóquei. Mas você não pode jogar MMA. Você tem que lutar. Este é um jogo de luta.

“Muitas pessoas disseram que era algo muito estranho ou esquisito ou algo assim, mas foi uma decisão minha.”

Após aquela luta contra McGregor em 2018, Nurmagomedov lutou apenas mais duas vezes antes de encerrar sua carreira em 2020, depois de prometer à mãe que penduraria as luvas para sempre.

É claro que isso não impediu McGregor de constantemente provocar Nurmagomedov por meio de entrevistas ou redes sociais, enquanto ele tenta incitar seu antigo oponente a se recuperar.

A notícia infeliz para McGregor é que suas provocações aparentemente estão caindo em ouvidos moucos agora porque Nurmagomedov não presta atenção em nada disso.

“Eu sinto que o que aconteceu em Vegas, fica em Vegas,” Nurmagomedov brincou ao abordar sua rivalidade com McGregor. “Eu simplesmente não penso sobre isso.

“Tantos momentos na minha vida aconteceram por uma razão. Não era meu plano. Isso aconteceu, aconteceu. Eu simplesmente não penso sobre isso. Muitas pessoas me lembram dessa situação, mas minha mente é diferente de outras maneiras.”