Khalil Rountree Jr. diz que críticos da luta de Alex Pereira não são ‘verdadeiros fãs’: ‘Vai ser emocionante do começo ao fim’

Khalil Rountree Jr. não vai se desculpar por aproveitar uma oportunidade.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou recentemente que Rountree desafiará Alex Pereira pelo título dos meio-pesados ​​no UFC 307 em Salt Lake City. O confronto foi altamente inesperado, já que Rountree ainda está suspenso por ingerir acidentalmente uma substância proibida. Falando com o MMA Fighting esta semana, Rountree explicou como tudo isso aconteceu.

“Recebi uma ligação do Hunter [Campbell]”, disse Rountree. “Eu estava tendo um dia ruim naquele dia, lidando com outras coisas, e ele disse, ‘Ei, vou fazer seu dia melhor, temos essa oportunidade para você lutar com Alex em outubro.’ Foi meio que uma surpresa, mas é claro que vou aceitar. Essa é a luta que eu queria, é a luta que eu estava pedindo, e estou animado, estou feliz, estou grato.”

Claro, nem todo mundo está tão feliz quanto Rountree. Fãs e vários lutadores criticaram o confronto, dada a suspensão de Rountree e o fato de ele ser apenas o número 8 no ranking dos meio-pesados ​​do UFC. Mas Rountree não está preocupado com os pessimistas; ele está focado nas pessoas que o apoiam tendo essa chance.

“Eu entendo que as pessoas estejam chateadas. Tanto faz. Não é problema meu, para começar”, disse Rountree. “Não é problema meu. Está fora do meu controle. Eles me dão a ligação — OK, eu aceito. Deixe-os lidar com seus próprios problemas. Deixe-os falar com o UFC. Sejam quais forem os fãs que não estão felizes com isso, eu não sei por quê. Eu não poderia nem chamá-los de verdadeiros fãs se você não está feliz com essa luta.

“Mas para todos os outros, eles estão absolutamente certos. Vai ser emocionante do começo ao fim, e estou empolgado.”

Apesar das dúvidas de algumas pessoas, Rountree está atualmente em uma sequência de cinco vitórias, mais recentemente finalizando o ex-desafiante ao título Anthony Smith em dezembro passado. Ele também tem uma reivindicação única de já ter derrotado três ex-jogadores de kickboxing do GLORY no UFC. Nesse aspecto, Pereira é como o chefe final do GLORY Kickboxing no MMA, um campeão de duas divisões que fez uma transição perfeita para o UFC. Quando eles se encontrarem no octógono em outubro, Rountree acredita que adicionará outro à lista e realizará seus sonhos.

“É para isso que tenho trabalhado”, disse Rountree. “Quando comecei no MMA, tudo, minha vida mudou. Tudo aconteceu meio que por acidente, mas eu continuei forte, continuei dedicado e sempre acreditei que isso era possível. Agora estou finalmente aqui e estou vivendo nesta realidade que era um sonho, então o que isso significa para mim é tudo. É aquele momento que sempre vi em minha mente. Agora está aqui.

“Tenho uma mensagem para Alex, e é te vejo em outubro. Todo mundo, nada. Me assista em outubro.”