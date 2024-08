Khalil Rountree liberado para lutar contra Alex Pereira no UFC 307, suspensão resolvida

Khalil Rountree pode oficialmente deixar para trás sua recente suspensão por teste de drogas.

Em uma reunião de quinta-feira da Comissão Atlética de Nevada, foi decidido que a suspensão de Rountree foi resolvida em 4 1⁄ 2 meses, retroativo ao teste antidoping que o forçou a se retirar de uma luta com Jamahal Hill no UFC 303 em junho passado. Isso significa que Rountree está livre para sua luta pelo título agendada com o campeão meio-pesado Alex Pereira, que acontece no UFC 307 em 5 de outubro.

Rountree relatou por si mesmo que seu teste falhou, que era para Dehidroepiandrosterona (DHEA), um hormônio esteroide. Na época, Rountree declarou que ele “estava usando um serviço de suplemento personalizado e sob medida” e que o referido serviço acidentalmente forneceu a ele “um suplemento misturado” que continha a substância proibida.

Além da suspensão, que termina oficialmente em 18 de setembro, Rountree é obrigado a pagar taxas de acusação de $ 157. A comissão observou que o auto-relato de Rountree desempenhou um papel significativo para que o lutador não recebesse uma pena mais severa.

Rountree estava na ligação para a reunião do NAC de quinta-feira e expressou gratidão à comissão pela forma como seu caso foi tratado.

Pereira vs. Rountree serve como o evento principal do UFC 307 no Delta Center em Salt Lake City. “Poatan” busca sua terceira defesa do título dos meio-pesados, enquanto Rountree entra na disputa com uma sequência de cinco vitórias consecutivas, a melhor da carreira.