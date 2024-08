Kim Kardashian busca ordem de restrição contra suposto perseguidor

Kim Kardashian tem uma conexão assustadora com Emma Roberts … ambos foram vítimas do mesmo suposto perseguidor.

Kim acaba de apresentar documentos legais, obtidos pelo TMZ, pedindo a um juiz que conceda uma ordem de restrição contra Melvin Jeffery Conley . De acordo com os documentos, Kim recebeu uma ligação de Emma avisando que um homem que invadiu a casa de Emma contou a ela sobre seu desejo de fazer contato com Kim e seus filhos.

No dia seguinte, Conley apareceu em Kris Jennerna casa de Kim e disse à segurança que pensava que estava na casa de Kim e que era seu “empresário de longa data” e jogador do Toronto Raptors. Ele disse que tinha um encontro marcado com ela naquele dia.