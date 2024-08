‘King Mo’ Lawal fora do BKFC 66 devido a lesão, retorno da aposentadoria adiado

Muhammed “King Mo” Lawal não retornará da aposentadoria conforme programado no próximo card do BKFC 66 em 13 de setembro em Hollywood, Flórida.

O veterano do Bellator e do Strikeforce, que competiu pela última vez em 2019, sofreu uma lesão no treinamento que o forçou a sair do BKFC 66, onde ele deveria enfrentar o campeão do BKFC Dave Mundell. Os oficiais da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira.

O retorno de Lawal surgiu inesperadamente depois que ele se aposentou há cinco anos, principalmente devido a uma longa lista de lesões que continuaram a se acumular ao longo dos anos. Após o fim de sua carreira de lutador, Lawal voltou sua atenção para o treinamento, onde se tornou um dos principais instrutores da American Top Team na Flórida.

Com o corpo curado e ainda treinando ao lado de muitos dos melhores lutadores do mundo, Lawal decidiu retornar à ação, mas disse ao MMA Fighting que não planeja ficar por mais do que algumas lutas.

Agora parece que ele terá que esperar até uma data posterior para fazer esse retorno.

Quanto a Mundell, ele não permanecerá no card de 13 de setembro contra um novo oponente, mas deverá mudar para um evento diferente do BKFC no final do ano.

O BKFC 66 segue em frente com Alberto Blas defendendo seu título peso galo contra Ryan Reber, enquanto Howard Davis enfrenta James Brown no novo evento co-principal.